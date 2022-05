Perrito arma persecución en pista de aterrizaje; se vuelve viral

Los perritos siempre van a ser tendencia en redes sociales y es que, si compartes un momento divertido con ellos en alguna plataforma, la mayoría de los usuarios reaccionarán con ternura a sus hazañas.



Tal es el caso de un perrito que se volvió viral en la plataforma de TikTok después de protagonizar una divertida persecución.



Se sabe que los canes tienen la oportunidad de viajar con sus dueños en aviones y estos son protegidos con diferentes medidas de seguridad para que lleguen a salvo a su destino, sin embargo, esto no detuvo a un perrito que corría a gran velocidad por la pista de aterrizaje para intentar escapar.

Perrito causa revuelo en aeropuerto y se hace viral



Fue a través de la cuenta de @rbrionesr que se viralizó un video en donde un lomito era perseguido por varias personas a través de la pista de aterrizaje de un aeropuerto.



Con la canción de fondo llamada “Oh no” de Capone, un cachorro corre a gran velocidad mientras que el video es acompañado con un texto leído por la voz masculina de TikTok; “Por eso siempre coloquen bien el precinto de seguridad en nuestro kennel. El perro: Sigan mis huellas para más consejos jejeje”.



Debido a lo divertido del momento, el video rápidamente se volvió viral en la plataforma. El corto original cuenta ya con 1.2 millones de vistas, 95 mil “Me gusta”, 834 comentarios y 3 mil 459 compartidas.



Tiktokers reaccionan ante video de lomito viral



Además, los usuarios no pudieron evitar comentar sobre este momento: “El perro: a que no me atrapan”, “ya veo al de cabina informando: vuelo se retrasa unos minutos por un inconveniente… estamos trabajando en ello. El inconveniente: perrito”, “hasta el piloto se bajó a corretearlo creo”, “el perrito: ese día estuve reeeelocoooo”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.



Posteriormente, en la misma cuenta comenzaron a compartir el mismo video, pero con diferentes canciones o sonidos de TikTok, lo cual provocó que este perrito se hiciera aún más famoso en la plataforma.



Otro de los videos de esta hazaña tiene la canción de “El baile del perrito” de Wilfrido Vargas y este ha superado en número de vistas al video original.



Hasta el momento cuenta con 4.6 millones de vistas, 275 mil “Me gusta”, 6638 comentarios y 27 mil compartidas, números difíciles de lograr en esta plataforma.



