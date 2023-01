Pensó que tenía alergia al jabón, no le dio importancia y el diagnóstico fue devastador

Todo el tiempo se conocen en TikTok y en diversas redes sociales historias de personas que cuentan o realizan un ‘storytime’ de cómo conocieron a una persona, cómo fue su primer día en la Universidad, entre muchos otros temas.

Una joven decidió usar su perfil de TikTok para contar su storytime sobre cómo tuvo que luchar contra su vida luego de restarle importancia a unas manchas que aparecieron en su piel.

Se trata de la joven de 20 años, April Grierson, quien contó en TikTok que le aparecieron unas manchas en la piel. April pensó que se trataba de una reacción alérgica hacia el jabón de la ropa, pero con el tiempo las manchas continuaron apareciendo.

Los médicos le recetaron diversos medicamentos para calmar la alergia, pero luego apareció una bola en el cuello, la cual fue incrementando su tamaño con el correr de los días. April dijo: “Sabía que algo estaba mal, entonces rogué para que me viera un especialista”. Cuando visitó al experto, la sometió a una serie de estudios con la finalidad de descartar que tenga alguna enfermedad terminal.



Un par de semanas después le aseguraron que poseía linfoma de Hodgkin en etapa 2. April tuvo que inyectarse dos veces cada 24 horas, para contrarrestar los síntomas de este linfoma, pero luego la joven tiktoker fue hospitalizada a causa de “por un síndrome de hiperestimulación ovárica grave”.



“Fue (una experiencia) muy traumática... y aún me quedaba la quimioterapia”, reveló April en TikTok. Incluso la joven tuvo que ser conectada a máquinas de oxígeno ya que terminó con líquido en los pulmones. Por suerte April no bajó los brazos nunca, y decidió comenzar su tratamiento para eliminar las células cancerígenas. “Me hice la ecografía intermedia para ver si la quimioterapia estaba funcionando. Me dieron el visto bueno de que el cáncer había desaparecido”, aclaró felizmente en uno de sus videos.