Si quieres que tu WhatsApp luzca con un ambiente más especial para el 14 de febrero, puedes aplicar un “modo San Valentín” que cambia la apariencia visual de la app en tu celular.

Aunque WhatsApp no incluye oficialmente esta función, hay formas fáciles de personalizarla para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Paso a paso: cómo activar el "modo San Valentín" en WhatsApp. Imagen: Pexels

Leer también: Cómo activar el modo novio o novia en ChatGPT para San Valentín

¿Cómo activar el "modo San Valentín"

Fondo de tus chats

Cambia la imagen de tus conversaciones por una con motivos románticos, ya sea un diseño con corazones, flores o una foto especial.

Para ello debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y toca los tres puntos de menú en la esquina superior derecha.

y toca los tres puntos de menú en la esquina superior derecha. Ve a Ajustes.

Después ingresa a "Chats".

Posteriormente ingresa a "Fondo de pantalla".

Selecciona “Mis fotos” y elige la imagen romántica que guardaste en tu galería.

Ajusta la posición y confirma

Teclado con estilo amoroso

Algunas apps de teclado permiten activar temas personalizados. Si tu teclado lo permite, puedes elegir una imagen o fondo con temática de San Valentín.

Dependiendo del teclado que uses (como Gboard o SwiftKey), puedes cambiar el fondo desde los ajustes del teclado. Busca la opción de tema y selecciona una foto o diseño especial para San Valentín.

Paso a paso: cómo activar el "modo San Valentín" en WhatsApp. Imagen: Pexels

Icono romántico de WhatsApp (Android)

Aunque no es una opción oficial dentro de WhatsApp, en Android puedes cambiar el icono de la app en tu pantalla de inicio para que tenga un diseño alusivo al amor y la amistad.

Para que el icono de WhatsApp tenga motivos de San Valentín, puedes usar una herramienta de personalización como Nova Launcher:

Descarga Nova Launcher desde Google Play y configúralo como tu lanzador predeterminado.

Guarda en tu galería una imagen de corazón o símbolo amoroso en formato PNG (con fondo transparente).

Mantén presionado el ícono de WhatsApp en tu pantalla de inicio.

Toca “Editar” y elige tu imagen romántica para sustituir el logo tradicional.

Ajusta el tamaño y confirma el cambio.

Debes saber que esta modificación es puramente estética y no afecta las funciones internas de WhatsApp. Si más adelante quieres volver al icono original, solo desinstala Nova Launcher y tu dispositivo restaurará el diseño anterior.

Otras ideas para celebrar en WhatsApp

Además de personalizar visualmente la app, puedes aprovechar otras funciones para hacer este San Valentín más especial:

Enviar stickers y emojis románticos en tus mensajes.

Crear tarjetas digitales personalizadas directamente desde WhatsApp o con ayuda de herramientas de IA .

o con ayuda de herramientas de . Pedir recomendaciones de regalos o mensajes románticos a Meta AI dentro de la app.

Leer también: 5 lugares para tener una date con tu pareja o amigos en San Valentín

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters