WhatsApp tiene una configuración que te permite conocer cual de todos tus contactos te ha escrito, y no se trata de las clásicas notificaciones, sino de la posibilidad de que aparezca la foto de tu contacto en la barra superior de tu celular.

Se trata del modo prioridad entre tus contactos de WhatsApp, y si quieres saber cómo funciona y cómo activarlo, solo debes hacer lo siguiente.

Leer tambien: ¡Spotify aumenta sus precios! Esto es lo que costarán sus planes en México

Pexels

El modo prioridad de WhatsApp

Tener activado el modo prioridad en tu celular te facilitará saber quién te ha escrito sin tener que abrir el mensaje. Esto porque WhatsApp te permite cambiar la clásica notificación con el icono de la app para que en su lugar aparezca la foto de perfil del contacto que deseas.

Pexels

Es decir, puedes escoger cuál de todos tus contactos son los que quieres que mantengan este ajuste en tu celular y cuales no.

¿Cómo activar el modo prioridad de WhatsApp?

Para activar este modo tienes que saber que la configuración se realiza desde los ajustes de la aplicación, no dentro de la app y podrás activarlo o desactivarlo en el momento que tu desees.

Pexels

Pasos para activar el modo prioridad de WhatsApp

Primero te tiene que enviar un mensaje la persona de la cual quieres que su contacto sea prioridad.

Una vez recibido el mensaje tienes que dejar pulsado “sobre el mensaje no leído” hasta que el celular te lance la configuración sobre las notificaciones de WhatsApp .

te lance la configuración sobre las notificaciones de . Te aparecerá una opción de “prioridad”, selecciona y listo.

Ya tienes a tu contacto marcado como prioridad. La próxima vez que te envíe algún mensaje vía WhastApp, ya no te aparecerá el icono de la app sino que será la foto de perfil del contacto que hayas escogido.

Un dato importante es que esta función no está disponible en todos los modelos de los celulares, así como tampoco en los sistemas operativos. Por lo que si no te aparece la opción de marcar a tu contacto como prioridad, no te asustes, solo no se encuentra para tu celular.

Leer también: ¡Adiós Twitter! Con memes usuarios se despiden del pajarito azul

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares