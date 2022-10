“Para eso eres mi marido”: Mujer hace berrinche por una licuadora

Dicen que si algo abunda en la pareja cuando recién se casan, es el amor y la comprensión; pero después de ver a esta pareja pelear por una licuadora, muchos internautas lo están dudando.

Una pareja de recién casados se hizo viral en TikTok cuando la usuaria @ladypreciosbajos.mx estaba en una tienda de autoservicio grabando las ofertas para su perfil, cuando se encontró con el épico berrinche por una licuadora.

Viral: Mujer le hace berrinche a su esposo por una licuadora

En el video se ve claramente a una pareja en un pasillo del centro comercial, mientras ella le explica a su marido las funciones de la licuadora que quiere adquirir para convencer a su pareja de comprarla, al tiempo que se escucha un “ya vámonos”, de parte de él; y de un momento a otro ella toma una caja porque a toda costa desea ese electrodoméstico, por lo que su marido la detiene y le comenta que el fin de semana volverían para comprarla, a lo que la mujer hizo caso omiso.

No teniendo otra opción, el marido le explica que en ese momento no tiene mucho dinero, a lo que ella explota encolerizada y le dice: “¿Por qué eres tan codo? Nos acabamos de casar y no me puedes comprar lo que yo te estoy pidiendo para que te haga de comer bien”.

Él le vuelve a explicar el tema del dinero, ya que le hacía falta pagar algunas cosas de su boda, a lo que ella le reprocha que no le importa, “Para eso eres mi marido ¿no?, ¡Lo quiero ahorita!”; le dice al tiempo que eleva la voz.

El berrinche de ella no paró, como si se tratara de una niña pequeña, le dijo frases cómo: “Consigue dinero de donde sea, me vale”, “Mi mamá me había dicho que eras bien codo”, “Nos acabamos de casar y me vas a hacer esto… me tienes que comprar esa licuadora, pídele dinero prestado a tu papá”.

Los gritos de esta mujer se siguen llevando el asombro de miles de internautas que siguen generando polémica; además se unieron a la controversia diversos Tiktokers especialistas con cuentas relacionadas a la psicología y temas de pareja, haciendo dúo con el video y sumar sus opiniones a este caso tan viral.

Pelea por licuadora se vuelve tendencia

Actualmente el video tiene más de 5.6 millones de vistas, 306.2 mil likes y más de 10 mil comentarios, donde los usuarios no paran de comentar la indignación que les causó ver el berrinche: "Espero que sea broma", “Pobre chavo, apenas se casó y ya se va a querer divorciar”, “Parece de caso cerrado”, “Así empezó doña Magda de vecinos”, “Ella nunca vió la chancla de chiquita”, “Salga de ahí señor”, "Imagínate casarte con alguien así", "Yo le hago eso a mi marido y me deja sola en la tienda"; son algunos de los comentarios más populares entre los internautas.





El video cuenta con dos partes más, una donde ella desesperada le dijo gritando: “¡cómprala de tarjetazo y pídele dinero a tu papá, me vale pero ya me la quiero llevar!”, mientras agitaba los brazos y lo empujaba para que accediera a llevarse la licuadora.

El clip dejó en evidencia las acciones descontroladas de la mujer, a tal grado que más de 27.3 millones de usuarios lo han visto y tiene 1.2 millones de likes, 135 mil compartidas, además de casi 27 mil comentarios donde los internautas continuaron con la polémica diciendo: “Divorcio en 3, 2, 1”, “Pues si tanto la quería la hubiera comprado ella, él le dijo que no traía dinero suficiente”, “¿Y por qué tiene que depender de él para comprar lo que quiere?”, “Si apenas se casaron, imaginense el día de mañana”, “No puedo creer que un adulto se comporte así”.

¿En qué terminó la historia?

A pesar de la incredulidad de los usuarios, la historia concluyó con un final feliz para la mujer, que en la parte 3 apareció gustosa en el área de cajas con su licuadora en las manos y esperando a que su esposo terminara de pagar.

El clip se grabó de lejos, pero se alcanza a escuchar como lo apresura a pagar para que ya se fueran y ella pudiera estrenar su anhelada licuadora.

Este inesperado final tiene 3 millones de vistas, 87.3 mil likes, 7458 compartidas y 600 comentarios donde los internautas no paran de compadecer al esposo, diciendo: “Amigo, ahí no es”, “Yo no hubiera comprado nada después del escándalo”, “Antes de un chantaje y berrinche así, corre amigo… es por tu bien”, “A mí se me hace que se casaron, porque ella dijo, nos vamos a casar y punto”, “Sal de ahí”, “Espero que si le cocine la mejor comida del mundo”, “Triunfó el mal”; son algunos de los comentarios más destacados que se encuentran en el video.

Cabe señalar que, si bien el video no es reciente en TikTok, ha logrado acumular muchas reproducciones, colocándolo en tendencia dentro de la plataforma aun hoy en día.

