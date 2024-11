Actualmente, Google está viviendo un momento de incertidumbre. Hace unos días reportabamos en Tech Bit que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le había pedido al gigante tecnológico vender Chrome.

Esto en relación al problema legal que vive Google desde que el juez Amit Mehta dictaminó que la compañía es “monopolista”.

Dicho contexto lo han tomado como ventaja otras compañías, en este caso, OpenAI quien podría desarrollar un navegador potenciado con ChatGPT para competir contra Google, según reporta el medio estadounidense, The Information.

Hace unos meses comenzaron los primeros rumores respecto a que OpenAI estaba pensando en lanzar un nuevo producto con desarrolladores de sitios web y aplicaciones. Sin embargo, el contexto actual que vive el gigante tecnológico podría resultar en una ventaja para la compañía de investigación de inteligencia artificial.

El primer intento de OpenAI fue ChatGPT Search

Recordemos que a finales de octubre, la compañía liderada por Sam Altman lanzó ChatGPT Search, un buscador que, según la firma, brindará “respuestas rápidas y oportunas con enlaces a fuentes web relevantes".

Con la implementación de este buscador dentro de ChatGPT, los usuarios podrán buscar información de cualquier tema como deportes, noticias, economía, tecnología y más.

Por el momento, este buscador pueden usarlo únicamente los usuarios que pertenecen a ChatGPT Plus y Team, además de las personas que se encontraban en la lista de espera de SearchGPT. Se espera que en próximos meses llegue a los usuarios en general.

Si su buscador funciona de manera correcta, podría un paso importante para OpenAI para lanzar un navegador potenciado con IA y enfrentar el supuesto “monopolio” que actualmente Google ocupa en relación con los motores de búsqueda.

Aunque actualmente Google se encuentra en el ojo del huracán por esta situación, no olvidemos que OpenAI no se ha salvado de los problemas legales. El que enfrentan actualmente es con The New York Times por un caso de derechos de autor, al utilizar la información del medio para entrenar su inteligencia artificial, ChatGPT.

