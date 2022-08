"Nos vemos en el infierno", Mujer inscribe a su novio al servicio militar por infiel

TikTok se ha convertido en la plataforma favorita de muchos para informarse al igual que entretenerse, o simplemente encontrarse con contenido que deja a más de uno sorprendido ya sea por las acciones realizadas tanto por animales como por personas ante ciertas circunstancias.



Dentro de los videos que más reacciones generan se encuentran los de personas que cacharon a su pareja siendo infiel y las medidas que tomaron al respecto.



Se entera que su novio le fue infiel; lo inscribe al servicio militar



Al respecto, recientemente se volvió en TikTok una joven que, después de descubrir que su novio la había engañado con otra mujer, supo controlar su dolor y lo canalizó para vengarse.

Leer también: ¡Listos para el Gran Bailazo!; Guns N’ Roses reacciona a barda publicitaria por su show



La usuaria @juanitaalzatean relató a través de su cuenta oficial de TikTok, que descubrió que su novio la había sido infiel. Así que después de sentirse triste por la traición de su pareja, decidió vengarse, al inscribirlo al servicio militar.



Debido a que la joven conocía todos los datos de su ex por el tiempo que pasaron juntos, es que decidió llevar a cabo su venganza sin que él tuviera idea alguna.



“Me fue infiel y yo lo inscribí al servicio militar (…) Pa´ que siga de chistoso”, escribió la joven en el video viral, el cual fue acompañado por un audio en el que se escucha “Con la diabla nadie se mete, nos vemos en el infierno, malparido” frase de una famosa telenovela colombiana.



El video rápidamente se volvió tendencia en TikTok y hasta el momento cuenta con 1.5 millones de “Me Gusta”, más de 8 mil comentarios, más de 38 mil compartidas y 9.3 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan ante video viral



De inmediato, miles de usuarios quedaron sorprendidos por la ación, que muchos aplaudieron e incluso le pidieron la segunda parte del clip.



“Te veo, te analizo y te admiro”; “Pero métalo en un batallón de los buenos”; “Si le sirvió a otras que le sirva a su Nación, claro que sí !!!”; “El ejército tendrá muchos voluntarios”; “A veces hasta miedo da terminar con alguna novia xq no saben las locuras q son capaces de hacer cuando las dejas”; “Porqué una mujer dolida, es más peligrosa que el diablo mismo!!! Amooooooo”; “¿Cómo se hace? Alguien dígame”; “Amiga no sabes el arma tan potente que nos has otorgado”; fueron algunos comentarios en redes sociales.



Video viral ¿una broma?



Cabe señalar que, tras el revuelo que causó el clip, la joven aclaró en el mismo video, que sólo se trata de una broma, misma que otras mujeres han replicado en la plataforma de videos cortos.



“Ey ahh jajajaa yo ni ex tengo, no inscribí a nadieeeee jajajajaja” señaló la tiktoker.



No obstante, una gran cantidad de usuarios apoyaron su medida e incluso preguntaron cómo se podía llevar a cabo.



Leer también: Tiktoker en polémica por pedir matrimonio a su novia 57 años mayor



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters