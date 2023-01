“No me abandones, te amo”, pinta el auto de su pareja para que no terminen

Una mujer se volvió viral luego de revelar su desesperado intento por recuperar a su pareja. Ella solo pretendía que no la abandonara al punto de que hizo todo lo que estuvo a su alcance sin pensar en las consecuencias de su accionar. Con aerosol en mano le pintó todo el auto blanco con la frase “no me abandones, te amo”.

El video pronto se llenó de comentarios en TikTok. Con más de 770 mil reproducciones el clip pronto se volvió en objeto de burlas. Es que prácticamente nadie logró entender cómo pensó que con esta maniobra lograría que no la dejara. “Con lo q acaba de hacer yo la abandono firme”, apuntó uno de los internautas.



La frase que escribió sobre el carro para retenerlo. Foto: TikTok @fern.08.08

El video fue subido a TikTok por Fernando, una persona que iba manejando cuando vio el carro todo escrito con aerosol negro. El joven no dudó en tomar su celular y grabar lo que veía para luego postearlo en la red social donde ya cosechó más de 33 mil likes en su caja. “Las tóxicas atacan se nuevo”, fue el epígrafe que eligió para viralizar lo que vio.

Tal como se ve en el video, la mujer no omitió ningún detalle. Es que para que le quedara en claro a su pareja que era ella hasta escribió su nombre sobre el capot del vehículo. “Lucero”, se lee en el clip de Fernando que sigue sumando mensajes. “Ya no me den ideas”, “Ahí es bro, no la dejes es amor verdadero”, son tan solo algunos de los comentarios que se leen.



“Corre amigo...”, “Felizmente vendí mi auto antes de que me pasen estas cosas”, “No te abandonaré jajaja”, agregaron otros usuarios en el video de TikTok. Sin dudas, esta mujer jamás imaginó que nadie la apoyaría cuando se le ocurrió pedirle de esta inusual forma a su pareja que no la dejara.