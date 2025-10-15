A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google.

De acuerdo con los reportes, el 51% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, 30% con la transmisión de video y 18% con el sitio web.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, DownDetector ha sumado 6 mil 337 informes con problemas en la plataforma.

En Tech Bit corroboramos esta información y al intentar reproducir un video salió el mensaje "Se ha producido un error. Vuelve a intentarlo más tarde".

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de YouTube. Imagen: captura de pantalla

Por el momento, la plataforma de videos de Google no ha dado a conocer detalles sobre esta caída. Al momento, todo parece indicar que la caída fue en diferentes países.

A algunos usuarios también les indica que no cuentan con internet al momento de ingresar a YouTube, sin embargo, no debes preocuparte ya que todo es parte de los problemas que está presentando la plataforma.

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de YouTube. Imagen: captura de pantalla

Los reportes de la caída de YouTube comenzaron a las 17:04 de la tarde. Y 49 minutos después de los primeros informes, DownDetector suma 14 mil 829.

Actualización 18:17

Usuarios han comenzado a reportar que los videos de la plataforma ya comienzan a reproducirse sin problemas y en DownDetector comienza a haber una disminución de informes.

