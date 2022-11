"No es motivo de ausencia", avisa de muerte de su tío y su jefe no lo deja ir al funeral

El fallecimiento y la pérdida de un familiar es sin dudas uno de los momentos más dolorosos de la vida, y se espera contar en estos momentos con la contención de los seres queridos y de los compañeros de trabajo.

Sin embargo esto no ocurrió con un usuario de Twitter que compartió la inesperada respuesta de su jefe cuando le informó sobre la muerte de un familiar.

La usuaria @saldyard informó por WhatsApp a su superior de la muerte de un familiar, pero la respuesta de este no se la esperaba. “Acaba de morir mi tio”, se lee en uno de los mensajes. Su jefe reaccionó de la siguiente manera: "Lo siento mucho, Pepi".

Pero la situación no terminó allí, ya que la joven le informó que el duelo (también conocido como velatorio) sería esa misma tarde, a lo que el jefe continuó: "A ver si podemos hacer para que salgas un poco antes. Los familiares de tercer grado no son motivo de ausencia".



Foto: Tweet de la joven. Fuente: Captura de Twitter

Esta respuesta llenó de indignación a la joven quien decidió utilizar Twitter para desahogarse: "¿En qué puto planeta es normal esto? Acaba de morir mi tío y esta es la respuesta de mi jefe". Incluso la comunidad de dicha red social le brindó su apoyo y contención a la joven en este momento.



Foto: Twitter. Fuente: Pexels

“Lo siento mucho. Así es el capitalismo que tanta gente defiende. El dinero y la producción por encima de las personas y los sentimientos. Llevo años en Twitter y estos comentarios a este tuit son los que más me han dolido en la vida: Hoy es el aniversario de que me llamasen al móvil para convocarme a una reunión al día siguiente, yo les dije que estaba en el paritorio porque mi mujer estaba a punto de tener a mi segundo hijo y me contestasen que es que era una reunión muy importante”, se lee en Twitter.