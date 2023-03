No eres tú, Twitter se cae

Esta mañana, el sitio especializado en colectar fallas en plataformas digitales DownDetector, reportó un repunte de fallas en Twitter. Desde México, usuarios reportaron tener problemas al iniciar sesión.

De acuerdo con Downdetector, el mayor número de reportes se dio al rededor de las 10:58 de la mañana de este 06 de marzo. de igual forma, según señaló el portal web, el principal problema reportado en la red social de Elon Musk es el no poder iniciar sesión.

Al intentar acceder a la red social desde una computadora, se muestra el siguiente código de error: {"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Principales ciudades afectadas

Según lo reportado por DownDetector, las principales ciudades de México que se han visto afectadas por el fallo son la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Cabe señalar que este escenario de frecuentes caídas, se ha intensificado desde que el magnate Elon Musk adquirió la compañía, en parte debido a que el CEO de Tesla ha despedido a gran parte del personal, lo que ha suscitado dudas sobre la capacidad de Twitter para funcionar de manera estable.

