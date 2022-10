Neuralink aplaza un mes el evento Show and Tell

La compañía de Elon musk, Neuralink, señaló recientemente que retrasó un mes su próximo evento "show & tell".



Presentación de chips cerebrales se retrasa



Este 23 de octubre, Elon Musk escribió en su cuenta oficial de Twitter que el escaparate se llevaría a cabo el 30 de noviembre, en lugar del 31 de octubre, como se anunció originalmente el pasado mes de agosto. Musk no proporcionó una razón para la demora.



Leer también: Cómo obtener la cédula profesional por internet



Posible inversión en Synchron



La última vez que Neuralink realizó un evento, mostró un mono jugando Pong con su mente. Desde entonces, la mayoría de los cofundadores de firma la han abandonado, además de que algunos medios estadounidenses han señalado que Musk ha estado contemplando invertir en el desarrollador de implantes de chips cerebrales Synchron Inc, después de que expresó su frustración a los empleados de Neuralink por su lento progreso para obtener la autorización regulatoria para sus dispositivos.



Asimismo, el hecho de que Neuralink aún no haya obtenido la aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos para comenzar los ensayos en humanos sugiere que la compañía se encuentra en un punto de inflexión.



Por lo tanto, lo que tenga que mostrar el próximo mes puede ser fundamental para su futuro, por lo que no sorprende que la empresa piense que necesita más tiempo para prepararse.



Neuralink



Elon Musk fundó Neuralink en 2016 con el objetivo de desarrollar un dispositivo implantable que permitiera a los humanos interactuar directamente con las computadoras a través de sus cerebros en lugar de dispositivos de entrada como pantallas táctiles, teclados o incluso asistentes de voz.



Asimismo, el magnate presentó el proyecto como un medio para ayudar a las personas la humanidad a mantenerse al día con los avances en inteligencia artificial.



Sin embargo, recientemente se ha centrado en crear un dispositivo para ayudar a restaurar las capacidades de las personas con discapacidades.



Las demostraciones de Neuralink en 2020 y 2021 dejaron ver que tecnología en funcionamiento con cerdos y monos, pero, de acuerdo con algunos informes, Musk se ha sentido frustrado con la tasa de progreso en la empresa.



En diciembre pasado, dijo que el proyecto estaba funcionando bien en monos y que esperaba probarlo este año en humanos, como aquellos con tetraplejía, pendiente de la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos. Los esfuerzos de Neuralink aún no han recibido la aprobación de la FDA.



Leer también: Ya hay fecha para que Netflix empiece a cobrar por usuarios compartidos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters