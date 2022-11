Netflix confirma un nuevo juego VR de Stranger Things

Netflix y el desarrollador Tender Claws lanzarán un juego de realidad virtual de Stranger Things que llegará en el invierno de 2023 a las principales plataformas de realidad virtual, según dieron a conocer las compañías en el Día de Stranger Things de 2022.



Confirman juego de realidad virtual de Stranger Things



El juego tan esperado permitirá a los usuarios jugar el papel del villano Vecna de la temporada 4. Su objetivo será vengarse de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, y Hawkins.

"Juega como Vecna en esta nueva aventura de Stranger Things en realidad virtual", dice la descripción del video. "Conviértete en un explorador de realidades desconocidas mientras formas la mente colmena y domesticas el vacío. Invade mentes y conjura pesadillas en tu búsqueda para vengarte de Eleven y Hawkins”.



Stranger Things VR es un juego de acción/terror psicológico desarrollado por Tender Claws y próximo a las principales plataformas de realidad virtual en el invierno de 2023".



Tender Claws



Tender Claws no es nuevo en este tipo de videojuegos, ya que desarrolló previamente los juegos de realidad virtual Virtual Virtual Reality 1 y 2, junto con la "mascota virtual AR móvil Tendar , y las aventuras teatrales inmersivas The Under Presents y Tempest", según su página oficial.



Juegos de Stranger Things



Mientras tanto, Netflix lanzó anteriormente varios juegos en torno a su serie insignia, incluido Stranger Things: The VR Experience, junto con el juego para dispositivos móviles y consolas Stranger Things 3: The Game.



Revelan título del primer episodio de la última temporada



En el marco del “Stranger Things Day”, Netflix reveló también el primer detalle para la quinta temporada de la serie.



Es así que el primer capítulo de Stranger Things 5 será conocido bajo el nombre de “The Crawl” (El Rastreo). Su historia fue escrita por los creadores de la serie, los hermanos Duffer.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

