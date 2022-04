Musk pregunta: “¿quieren botón ‘editar’ en Twitter?"

Después de haber adquirido el 9.2% de las acciones de Twitter y convertirse de esta forma, en el accionista mayoritario de la compañía, la red social anunció que el CEO de Tesla se unirá a su junta directiva.





Asimismo, Musk encuestó recientemente a sus 80 millones de seguidores sobre si les gustaría poder editar sus tuits después de publicarlos.

Esta publicación quizás no haya sido tomada muy en serio al principio, dada la naturaleza de Musk, sin embargo, la encuesta fue retuiteada posteriormente Parag Agrawal, actual CEO de Twitter, mencionando que "las consecuencias de la encuesta serán importantes. Por favor vote con cuidado”.



The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. https://t.co/UDJIvznALB

La frase refleja un tuit similar de Musk sobre la libertad de expresión el 25 de marzo, días después de que adquirió casi el 10 por ciento de la empresa.



Respondiendo a la encuesta, el usuario de Twitter "Everyday Astronaut" sugirió que el botón de edición esté disponible solamente durante un breve período de tiempo después del primer tuit, y que los tuits editados contengan un enlace que muestre la edición realizada.



En respuesta, Musk dijo: “eso suena razonable”. Muchas otras plataformas de redes sociales ya permiten a los usuarios editar sus publicaciones, pero y ninguna ha mostrado un abuso de esta característica.





El "botón de edición" ha sido una de las características más solicitadas de la plataforma de redes sociales.



En un mundo ideal, simplemente permitiría a los usuarios corregir los errores tipográficos después de publicar sus tuits, pero los críticos afirman que la función podría usarse en exceso, lo que permitiría a los usuarios cambiar sustancialmente el significado de los tuis después de que se hayan compartido en la plataforma.



Asimismo, el ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dijo que la empresa " probablemente nunca " agregaría un botón de edición en una entrevista a principios de 2020.





Además de los tuits sobre el polémico botón de edición, como señalamos anteriormente también se anunció que Elon Musk se unirá a la mesa directiva de Twitter.



De acuerdo con el registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Musk tendrá el puesto de Director de Clase II hasta el año 2024.



EL CEO de la red social fue el encargado de dar a conocer la inclusión de Musk, además de señalar que "él traerá gran valor a nuestra mesa".



I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

En otro tuit, Agrawal agregó que Musk es un "apasionado creyente y crítico intenso del servicio", ambas características que son necesarias en Twitter.



Por su parte, Musk señaló estar ansioso de trabajar con Agrawal y la mesa directiva, además de señalar que tiene pensado "realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses".



I’m really happy Elon is joining the Twitter board! He cares deeply about our world and Twitter’s role in it.

Parag and Elon both lead with their hearts, and they will be an incredible team. https://t.co/T4rWEJFAes

— jack (@jack) April 5, 2022