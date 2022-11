Musk acusa a Apple de retirar su publicidad de Twitter

El nuevo CEO de Tesla, Elon Musk, señaló recientemente que Apple redujo su publicidad en Twitter, lo que podría sugerir que se está gestando una posible pelea entre las dos compañías.



Es importante señalar que Apple se encuentra entre las compañías que más invierten en publicidad en Twitter, razón por la cual, Musk trató de presionar a la firma encargada del iPhone y al director ejecutivo Tim Cook en una serie de tuits para saber lo que está pasando.





“Apple ha dejado de anunciarse en Twitter en su mayoría”, tuiteó Musk. “¿Odian la libertad de expresión en Estados Unidos?” Luego volvió a publicar e incluyó la cuenta de Twitter del director ejecutivo de Apple, Tim Cook: "¿Qué está pasando aquí?".

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

Asimismo, Musk comenzó a responder a una serie de mensajes, que tienen como característica similar entre ellos, el tema de critica contra Apple: “¿A quién más ha castigado Apple?”; “¿Estás sugiriendo que Apple usaría sus poderes duopolísticos para herir a Tesla?”;



De igual forma, Musk no se detuvo ahí, sino que además, escribió: "Apple debería publicar todas las acciones de censura que ha tomado y que afectan a los consumidores".



El CEO de Tesla señaló también, que Apple había amenazado con eliminar a Twitter de la App Store, pero que no había dado explicaciones.



Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022