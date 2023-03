Microsoft Build 2023 regresa al formato presencial

Microsoft Build está de regreso, y esta vez, se llevará a cabo tanto digitalmente como en persona desde Seattle, Washington. La compañía anunció oficialmente que su conferencia anual de desarrolladores comenzará el 23 de mayo y durará hasta el 25 de mayo, con talleres previos que comenzarán el 22.





El año pasado, Microsoft realizó un evento presencial virtual y más limitado debido a la pandemia de covid. Si bien Build presenta una oportunidad para que los desarrolladores, estudiantes, ingenieros y profesionales de la tecnología aprendan más sobre los productos de Microsoft, también es donde Microsoft comparte actualizaciones importantes para Windows y su conjunto de aplicaciones de productividad.

Leer también: El uso de Internet ¿altera nuestra percepción del tiempo?



Calling all devs!

Connect with product experts, industry disruptors, and cutting-edge partners to share ideas to build the future.

Digitally: May 23–24

In person in Seattle, WA: May 23–25

Register now for #MSBuild—made by and for developers: https://t.co/tqMCPTVe1C pic.twitter.com/EmTQkGZOAc

— Microsoft Developer (@msdev) March 14, 2023