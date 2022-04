Microsoft: 10 millones de personas transmitieron juegos en Xbox Cloud Gaming

Más de 10 millones de personas han transmitido juegos a través de Xbox Cloud Gaming, dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella, durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de la compañía.



Juegos en la nube; característica solo disponible en Xbox Game Pass Ultimate



Los juegos en la nube son una característica que solo está disponible como parte del nivel Xbox Game Pass Ultimate, por lo que la cifra compartida el martes indica que muchas personas lo están revisando.

También es una estadística concreta en un campo en el que ha habido pocos: Google no desglosa los números para Stadia, y cualquier número compartido por Nvidia para GeForce Now incluye personas que han usado una prueba gratuita sin ataduras.



Game Pass ha demostrado ser popular, ya que Microsoft dijo en enero que el servicio creció hasta tener 25 millones de suscriptores, frente a los 18 millones del año anterior.



¿Qué es un juego transmitido desde Xbox Cloud Gaming?



Dicho esto, no está claro cómo Microsoft define lo que cuenta como un juego transmitido desde Xbox Cloud Gaming, por lo que no sabemos exactamente qué podría representar la estadística, cuántos suscriptores actuales están incluidos en ese conteo de juegos transmitidos o cuánto tiempo de juego es requerido para que la empresa lo cuente como un flujo.



También vale la pena señalar que técnicamente puedes registrarte por un mes de Xbox Game Pass Ultimate por solo un dólar y luego cancelar, y no está claro cuántas personas que hicieron eso y transmitieron un juego también podrían contarse en la cifra de Microsoft compartida el martes.



Xbox Cloud Gaming



Microsoft ha invertido mucho en Xbox Cloud Gaming, lanzando primero en Android, luego iOS y PC, y luego en las consolas Xbox, lo que significa que ahora puedes transmitir una gran biblioteca de juegos de Xbox en una amplia gama de dispositivos.



Pero la compañía también ha visto fuertes ventas de hardware, con Xbox teniendo su mejor desempeño de ventas en marzo en 11 años y Xbox de próxima generación cada vez más disponibles.



Microsoft dijo que los ingresos por hardware de Xbox aumentaron un 14 por ciento.



Sin embargo, la directora financiera de Microsoft, Amy Hood, advirtió que los cierres de producción en China podrían afectar las ventas futuras de hardware, incluido el "suministro limitado de consolas".

