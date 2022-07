Meta sigue registrando pérdidas

La firma de Mark Zuckerberg, Meta (antes Facebook), sigue presentando pérdidas económicas desde que anunció el nuevo enfoque de la compañía, el metaverso.



El universo digital planteado por el CEO de la compañía tecnológica continua generando pérdidas, fenómeno que podría extenderse durante varios años hasta que el sector se encuentre lo bastante robusto y firme, si es que eso llega a pasar en algún momento.



De hecho, al parecer Meta se está basando en las previsiones del mercado del metaverso, el cual se especula que en una década, podría aportar 3 billones de dólares, 2.8 por ciento al PIB mundial, en el supuesto que evolucione de la misma manera que la tecnología móvil, según el estudio "La promesa del metaverso".



Asimismo, según la empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información Gartner, en 2026 la cuarta parte de la población pasará al menos una hora al día en este entorno.

Leer también: Se distrae con su celular; no se percata que su perro se había quitado la correa



Meta sigue a la baja



De acuerdo con datos de la plataforma financiera y un sitio web de noticias Investing.com, uno de los tres sitios web financieros más visitados a nivel global, al momento de escribir el presente artículo, Meta presenta una pérdida del 7.64%.



Asimismo, en abril pasado la compañía presentó los resultados financieros del primer trimestre de 2022 y los resultados no fueron muy alentadores.



Si bien los ingresos de la compañía dueña de firmas como Instagram y WhatsApp presentaron un crecimiento del 7% con relación al mismo período del 2021, los ejecutivos no se sintieron del todo cómodos con dichos resultados.



Desde el momento en que Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de la firma han pasado ya dos trimestres fiscales y no con buenos resultados.



¿El metaverso de Meta ya es rentable?



En una respuesta corta y de acuerdo a los datos, no. En el último trimestre del año pasado, la división Reality Labs registró pérdidas de 10,193 millones de dólares, un 50% más que el año anterior.



Asimismo, en 2020 Reality Labs perdió 6,623 millones de dólares, y en 2019, 4,503 millones de dólares.



Esta información es relevante ya que esta división es justamente la encargada de construir el metaverso de Zuckerberg.



Pérdida de usuarios



Asimismo, la firma presentó los datos de la primera pérdida de usuarios de Facebook en casi veinte años, lo que ocasionó una caída en la bolsa del 20%.



De acuerdo con el portal en inglés Business Insider, mientras que en usuarios diarios las plataformas de Meta cerraron el año pasado con más de 1,930 millones de personas, los analistas calcularon que serían al menos 50 millones más.



De igual forma, en cuanto a usuarios mensuales se refiere, los números son de 2,910 millones de usuarios activos, mientras que el mercado aseguraba en que Meta lograría alcanzar los 2,950 millones.



Como se señaló anteriormente, solamente el tiempo dirá si los esfuerzos por impulsar al metaverso por parte de Meta serán fructíferos. Lo que es una realidad, es que mientras despega el metaverso, la compañía debe seguir impulsado sus otras aplicaciones, para mantenerse y financiar sus otros proyectos.

Leer también: Asegura que la "explotan" en el trabajo; cámara de seguridad la graba bailando en la oficina



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters