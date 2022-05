Meta retira la solicitud de orientación sobre el contenido de la guerra de Ucrania

Meta retiró recientemente una solicitud que hizo a su Junta de supervisión en busca de orientación sobre cómo dar forma a sus políticas de moderación de contenido en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.



Preocupaciones de seguridad



La compañía había pedido originalmente a la Junta de Supervisión una opinión consultiva de política (PAO) en marzo, luego de la controversia sobre su decisión de relajarse “temporalmente” en algunas de sus reglas en torno a los llamados a la violencia.

Ahora, casi dos meses después, Meta dio el paso inusual de retirar la solicitud. La compañía citó preocupaciones de seguridad no especificadas como una razón, pero no dio más detalles.



“Esta decisión no se tomó a la ligera: la PAO se retiró debido a preocupaciones de seguridad en curso”, escribió Meta en un comunicado.



También se vinculó a su publicación de blog sobre su respuesta "en curso" a la guerra en Ucrania, que no se ha actualizado desde el 17 de marzo.



“Si bien la Junta comprende estas preocupaciones, creemos que la solicitud plantea problemas importantes y estamos decepcionados por la decisión de la compañía de retirarla”, dijo la Junta de Supervisión en un comunicado.



“La Junta también señala que el retiro de esta solicitud no disminuye la responsabilidad de Meta de considerar cuidadosamente los problemas de moderación de contenido en curso que han surgido de esta guerra, que la Junta continúa siguiendo”.



Si bien no está claro exactamente por qué Meta decidió retirar su solicitud, el movimiento es extraño. Ni Meta ni la Junta de Supervisión han comentado públicamente qué implicaba exactamente la solicitud de PAO original de la compañía.



¿Cuánta influencia es capaz de ejercer la junta?



El jefe de políticas de Meta, Nick Clegg, les dijo a los empleados que la compañía le pediría a la junta que revisara su guía actualizada para los moderadores de contenido, informó The Washington Post en marzo.



Independientemente de la solicitud, Meta no está obligada a implementar ningún cambio de política recomendado por la Junta de Supervisión, que utilizó una solicitud anterior de Aviso de política para influir en las políticas de la empresa en torno adoxing.



También es probable que las acciones de Meta generen nuevas preguntas sobre cuánta influencia es capaz de ejercer la junta. A lo largo de su breve existencia, uncrítica centralde la organización es que está configurada para recibir críticas por las decisiones más impopulares de la empresa mientras Meta es libre de ignorar sus recomendaciones.

