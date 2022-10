Mario Party 1 y 2 llegan juntos a Nintendo Switch en noviembre

El 2 de noviembre, el Mario Party original y su secuela estarán disponibles en el servicio Switch Online de Nintendo.



Los juegos se lanzaron por primera vez a finales de los 90 para el Nintendo 64 y cuentan con juegos de mesa con varios temas que puedes jugar con hasta cuatro amigos.





Como en todos los juegos de mesa, tiras un dado para avanzar. Al final de cada turno, juegas un minijuego; algunos de ellos son juegos en solitario, pero otros te hacen cooperar o jugar contra tus amigos, o bots manejados por el CPU en caso de que no tengas con quién jugar.

En estos títulos, los jugadores deben juntar la mayor cantidad de Estrellas hasta el último turno, donde el que junte más ganará la partida. Estas podrán ser obtenidas por 20 monedas en casillas especiales, dinero que puede ser adquirido cayendo en algunos lugares del tablero o mediante distintos minijuegos, que se realizarán al finalizar cada turno.



El primer Mario Party tiene 56 minijuegos diferentes que puedes jugar, mientras que el segundo tiene 65, incluidos minijuegos de duelo que no estaban disponibles en el título debut.



Asimismo, recientemente la cuenta oficial de Nintendo de América publicó un video para recordarle a sus gamers que estamos a dos semanas de que lleguen Mario Party 1 y Mario Party 2 al servicio de Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En el clip, es posible ver algunos de los escenarios y videojuegos más recordados de ambas entregas.



Party like it’s the year 1999 (and 2000)! Hit some Dice Blocks and become a Super Star in #MarioParty and Mario Party 2, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 11/2! #Nintendo64 pic.twitter.com/gkoPmAPFUk

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 21, 2022