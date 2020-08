Maratón Behind the Code 2020, un concurso para desarrolladores

La tecnología ha evolucionado a lo largo de los años. Durante las décadas pasadas, y en especial en los últimos años, las nuevas tecnologías han avanzado a pasos agigantados. Y con ella, las oportunidades laborales y demanda de nuevos profesionales. Para brindarle a las personas interesadas, una experiencia de aprendizaje en temas de desarrollo de software, IBM ha anunciado el Maratón Behind the Code.

Esta iniciativa nació en Brasil y ahora se ha extendido a otros países de Latinoamérica. Behind the Code de IBM busca convocar a los mejores desarrolladores de América Latina a fin de fomentar la innovación para “empoderar a la próxima generación de desarrolladores”.

Esta es una competencia virtual donde los desarrolladores, durante su participación en el concurso, podrán experimentar, al tiempo que aprenden a utilizar, tecnologías como inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), blockchain y Kubernetes (que estarán disponibles para los participantes a través de la IBM Cloud). Deberán utilizar estos programas de software para desarrollar aplicaciones que puedan resolver problemas de la vida real.

“Esta iniciativa de Maratón Behind the Code de IBM es, antes que nada, una oportunidad gratuita de aprendizaje de nuevas tecnologías donde toda la gente que ya sabe programar va a poder aprender sobre nuevas tecnologías. Eso les va a dar oportunidades laborales interesantes en el futuro. También es un concurso en el que se pueden llevar premios como un viaje a Israel o a la playa. No sólo es trabajo, también es diversión; tenemos tiempo para estudiar y para divertirnos.” comentó Huibert Aalbers, CTO de IBM México

Según IBM, el objetivo principal de esta competencia es dotar de herramientas y contenido a desarrolladores, programadores, diseñadores, estudiantes y programadores para que apliquen sus conocimientos en un entorno de arquitectura en la nube. Además, la compañía considera que “el crecimiento acelerado en el uso de nuevas tecnologías ha aumentado la necesidad de transformar la forma en que las personas aprenden y desarrollan nuevas habilidades” para poder adaptarse al mercado laboral.

“Las cosas han cambiado de forma acelerada en los últimos años (...) las empresas quieren entender a clientes a través de otros canales digitales y las aplicaciones [móviles] deben ser más fáciles de usar e integrar tecnologías como IA para que sean más poderosas. Eso pone a las empresas ante un reto total; significa, en el mejor de los casos, modernizar sus apps y en el peor de los casos reescribir todas las aplicaciones que habían usado durante últimos años”, expresó Aalbers.

El ejecutivo agregó que este es un momento importante de la industria donde se van a tener que tomar decisiones importantes y utilizar la tecnología para ofrecerle un mejor servicio a los clientes. Lo cual, considera, es una “tarea que va a tomar años, más de una década. La tarea es muy grande para los 30 millones de desarrolladores que, se calcula, existen a nivel mundial. Ellos van a tener trabajo por muchos años por delante para poder lograr este proceso de transformación digital”.

Debido a que muchas de estas nuevos tecnologías “aún no se enseñan a fondo en las universidades”, hay una demanda fuerte en el mercado. Lo que se podría convertir en una buena oportunidad para todos los estudiantes que apenas egresan. De ahí la importancia de este tipo de eventos.

El evento dará inicio este sábado 8 de agosto y constará de 42 días, 8 retos y 6 países; las inscripciones ya están abiertas en ibm.biz/maraton . Podrán participar desarrolladores, programadores, diseñadores o coders mayores de 18 años que vivan en México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

La Maratón será 100% digital y se dividirá en dos fases. Durante la primera, de 30 días, se desarrollará una competencia donde distintas empresas e instituciones propondrán 8 desafíos de negocios. Los 100 desarrolladores con los mejores puntajes durante esta etapa ganarán un viaje a un evento en una playa mexicana y se reunirán con los patrocinadores.

Durante la segunda fase, la Grand Finale - de un día - los Top 100 desarrolladores se enfrentarán una vez más a fin de convertirse en uno de los “Top 5 Master Devs” de la región. Esos 5 campeones ganarán un viaje a un programa de inmersión en IBM Alpha Zone, una aceleradora de start-ups, ubicada en Tel Aviv, Israel.

El año pasado, el evento en Brasil reunió a aproximadamente 27 mil developers. Hubo gente de distintos estados brasileños y de todo el país. Entre los retos que hubieron fueron: crear un sommelier virtual, un tutor de matemáticas para niños, un asistente de aprendizaje de inglés, un asistente de compras, entre otros.