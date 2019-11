Un maestro de una escuela secundaria en California, Estados Unidos, fue suspendido después de que un video en el que aparece rapeando sobre Inteligencia Artificial se viralizara en redes sociales.

La suspensión del profesor sucedió posterior a que el académico se presentara a clases con la cara pintada de negro, como parte de su disfraz de Halloween.



Sooooooooo... one of our WHITE teachers at mhs yesterday decided to paint his face so look like common the rapper yesterday. pic.twitter.com/1WudSddCLZ

— karrington (@karrington_kk) 1 de noviembre de 2019