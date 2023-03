Luisito Comunica logró llegar a los 40 millones de suscriptores en YouTube y para celebrar su logro regalará un viaje a Japón todo incluido. Conoce la manera de participar y poder ser uno de los afortunados ganadores.

Tras alcanzar una nueva meta de suscriptores en YouTube, el famoso creador de contenido mexicano compartió con todos sus seguidores un video para agradecer su apoyo. Pero no solo eso, también buscó la manera de compartir ese logro y anunció que regalará un viaje a Japón todo pagado para un seguidor afortunado y su acompañante, además de una PlayStation 5, un Xbox One e inclusive un iPhone 14.

Luisito Comunica regalará un viaje a Japón

El youtuber más conocido de Latinoamérica logró convertirse en el creador de contenido de habla hispana con más suscriptores. Una hazaña que, reconoce, fue gracias a la ayuda de sus seguidores que constantemente lo apoyan. Y como forma de agradecimiento regalará un viaje a Japón todo pagado.

En ocasiones anteriores el youtuber ha comentado que su destino favorito para viajar es Japón, país asiático lleno de cultura que es conocido en el resto del mundo por su anime, música, y tradiciones que ahora tienes la oportunidad de conocer gratis.

Y es que en su más reciente video, Luisito Comunica comentó que uno de sus 40 millones de seguidores, y un acompañante, serán los afortunados en vivir esta experiencia increíble por una semana. El viaje incluye vuelo redondo, hotel y un guía turístico que habla español para poder facilitar su estadía en el país asiático.

El viaje estará a cargo de la agencia Yoitabi Travel, una alternativa especializada en crear experiencias si quieres viajar a Japón, Filipinas, Tailandia o incluso Maldivas. Su principal objetivo es poder crear para el viajero una experiencia que no olvide.

Si quieres participar para ser uno de los afortunados en poder ganarte ese viaje todo pagado a Japón, o alguno de los otros premios, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de YouTube de Luisito Comunica en donde se darán a conocer todos los detalles de la dinámica. Este sorteo será para todo público y a nivel mundial.

Luisito Comunica hace historia

Nacido en Puebla de Zaragoza, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, logró hacer historia al convertirse en uno de los mexicanos con más seguidores de habla hispana dentro de YouTube.

En el año 2010 se desempeñaba como instructor de piano, pero cuando llegó a la Ciudad de México, en el 2012, conoció al crew de "No me Revientes" y ese mismo año decidió abrir su propio canal conocido oficialmente como Luisito Comunica. Aunque en un principio su contenido no tenía nada que ver con lo que hace ahora, el youtuber logró empatizar con la gente desde el inicio.

De crear videos con sus amigos a convertirse en todo un viajero por el mundo, su contenido ha logrado llamar la atención de millones de personas hasta lograr el hito de alcanzar los 40 millones de suscriptores.

