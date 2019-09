El día de hoy, Apple presentó los nuevos integrantes de su familia iPhone: el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. El iPhone 11 presenta dos cámaras traseras, mientras que el 11 Pro incluye tres cámaras.

Después de la presentación, usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de realizar memes con relación a las características de los nuevos dispositivos de la firma de Cupertino.

A continuación te presentamos los mejores memes del iPhone 11:



Así me voy a ver tomando fotos con mi nuevo iPhone 11 #AppleEvent pic.twitter.com/qWnQ7yt8o6

New iPhone will have spiner function

#AppleEvent pic.twitter.com/n3G8IOC5Oh

— ناصر الحربي‏ (@nsoory1020) 10 de septiembre de 2019