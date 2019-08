Los mejores memes del gato

El meme del gato, que seguramente has visto por todos lados tiene como trasfondo dos personajes, el primero es un simpático gatito que al parecer odia las ensaladas, y la segunda es una mujer que se ve reclamándole, quien en realidad es Taylor Armstrongm, participante del reality show The Real Housewives of Beverly Hills.

Gracias a la magia del Internet, ambas figuras se juntaron y crearon el divertido meme del gato.

A continuación te dejamos algunos para que comiences con humor tu día.

Y para que recuerdes cuántas veces fuiste al gym esta semana.



Por si crees que eres el único que no puede con la serie...

O si sigues esperando remedios mágicos para bajar de peso...

Como cuando tienes mucha ganas de ir a un concierto...

O cuando tu date te invita a dar un paseo en moto...



Y pues resulta que tampoco trae para pagar...