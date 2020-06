Los mejores memes de cheems, el perrito que nos muestra el antes y el ahora

En redes sociales circulan memes de un par de perritos que se burlan de cómo ha cambiado el mundo en los últimos años. Además de presentarte algunos de los mejores, en Tech Bit te décimos de dónde salió esta imagen que ya ha protagonizado otras divertidas publicaciones.

En 2017, el usuario de Instagram @balltze publicó una imagen de un Shiba Inu que después se empezó a utilizar para crear los memes de "Cheems".

Al inicio las imágenes del perro estaban relacionadas con su gusto por las hamburguesas pero poco a poco se fueron creando otro tipo de memes.

Precisamente en 2019 apareció Swole Doge que tomaba la cabeza del perro y le agrega un musculoso cuerpo humano, personaje que ahora invade las redes para poner en ridículo al joven Cheems.

A unos les va mejor que a otros ¿o no?



Lee también: La esposa de Mark Zuckerberg le corta el pelo y provoca memes

A menos que sean los irrompibles... es solo sarcasmo.



Antes esa era mucho dinero, bueno no tanto.



Como si tu nunca hubieras caído en una farsa



El perro meme de cheems doge disfrazado de mi madre pic.twitter.com/tAkYGpBsE8 — Stickers para WhatsApp (@WhatsappSticke3) May 30, 2020

Lee también: SpaceX y la NASA: los memes del lanzamiento

Es tan triste y cierto.

Todos envejecemos

A los 12 años: Me caí del techo d ela casa y seguí jugando con mis amigos

A los 23 años: Me dormì en una posición rara y ahora no me podré mover por toda una semana



No hay que perder el empuje

Tu primer dia en la oficina contra un año después.