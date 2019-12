Los mejores gadgets para regalar esta Navidad

#EnPortada

Los años recientes han sido importantes para la consolidación de tecnología de la casa conectada y los dispositivos inteligentes. Hoy casi toda industria tiene un aparato con algún tipo de sensor que esté conectado, o listo para ello, y con la capacidad de generar una cantidad inmensa de información. Esto ha provocado el desarrollo de los sistemas Big Data que permiten analizar y usar los datos, para bien o para mal, aunque, para no sonar alarmista, es mayor la cantidad de tecnología que se usa para hacernos la vida más fácil que la que se utiliza, por ejemplo, para invadir nuestra privacidad.

Hoy las innovaciones tardan menos en democratizarse. Cada vez más gadgets incluyen funciones y características que antes eran solo para modelos caros y exclusivos. Los dispositivos conectados, por ejemplo, son cada vez más comunes en los hogares mexicanos. Desde cámaras de vigilancia y luces controladas por Wi-Fi hasta las docenas de opciones de televisores inteligentes cuyos precios se han reducido de manera considerable.

También vemos que las compañías están buscando nuevos mercados. Un caso que podemos mencionar es el de Apple que recientemente lanzó su servicio de streaming Apple TV+ al que se puede acceder desde el propio hardware de la firma, Apple TV, además de otros equipos compatibles con su aplicación como Roku, el Fire Stick de Amazon o sencillamente desde un televisor inteligente.

En términos de smartphones sin duda la mayor innovación del año son las pantallas plegables. El primer modelo que llegó a México con esta característica es el Samsung Galaxy Fold, aunque otras marcas como Motorola también están impulsando esta tecnología.

Este año también hemos visto un crecimiento de tiendas físicas de gadgets que van más allá de lo básico, como selfie sticks y powerbanks, para acercar una mayor oferta de dispositivos inteligentes y de casa conectada, como luces LED o purificadores de aire y hasta robots que barren la casa o dispensadores de comida para las mascotas.

Xiaomi, Samsung y Huawei cuentan con tiendas no solo en la Ciudad de México, sino en varias partes de la República en donde los usuarios pueden ver y usar sus productos que, cabe decir, van más allá de los teléfonos inteligentes, por lo que ya no es necesario acudir a tiendas en línea para adquirirlos.

En el campo del audio tenemos un par de mejoras notables. La mayoría de los audífonos inalámbricos ahora ofrecen duración de batería que rebasan el rango de las 12 horas, cuando anteriormente, incluso los más caros y avanzados, ofrecían un máximo de cinco horas. Por otra parte, los audífonos in-ear (los pequeños, que se introducen en el oído) tienen también mejor calidad y cada vez hay más modelos con cancelación activa de ruido.

En esta categoría hoy podemos encontrar modelos con variedad de colores, formas y, sobre todo, rangos de precio, incluyendo los más avanzados de marcas como Apple con sus AirPods o los Galaxy Buds de la surcoreana Samsung.

Las bocinas bluetooth también mejoraron en duración de batería. Y, dado que hay más modelos con buen audio, resistencia al agua y al polvo, la competencia aumenta y los precios bajan.

Hablando de audio, este año llegaron al mercado modelos de bocinas que combinan la función bluetooth con modo multihabitación en una red Wi-Fi, lo que brinda comodidad y una mejor experiencia sonora a los consumidores.

Esta lista de gadgets no podrá ver en detalle todas las categorías destacadas, pero sí busca incluir las más buscadas, lo que, por supuesto, incluye a las consolas de videojuegos. En este mercado el claro ganador es Nintendo Switch en cuanto a consolas portátiles se refiere, sobre todo con la Switch Lite que seguro será una de las favoritas de la temporada.

En el terreno de los accesorios para gamers pueden elegir audífonos over-ear (los grandes que cubren toda la oreja) disponibles en varios colores, la mayoría ofrecen buena calidad de audio y son cómodos para usarse por horas.

Hablando de las impresoras portátiles para las fotografías, la elección queda en manos del consumidor basándose en el diseño, el precio o la marca, pues todas usan la tecnología ZERO Ink.

Si planeas comprar tecnología como regalo de Navidad, fin de año, intercambio o cumpleaños, te dejamos una lista de gadgets que nos gustaría recibir.



1. Fitbit Versa 2

La segunda versión del monitor de actividad física Versa, de Fitbit, es una gran opción si quieres tener información precisa de tus actividades, la calidad de tu sueño y detalles como tu ritmo cardíaco. Además, tiene la capacidad de interactuar con algunas aplicaciones de tu celular. Puedes, por ejemplo, controlar tu Spotify, usar comandos de voz con Alexa o pagar con la app de Starbucks sin sacar el teléfono. Puedes también programar Fitbit Pay con los datos de tu cuenta bancaria para utilizarlo en terminales que acepten pagos por contacto. Se puede personalizar con docenas de carátulas y correas, para tener diferentes combinaciones y estilos. La pantalla ahora es AMOLED y también ha mejorado la vida de

la batería que hoy ofrece hasta seis días de actividad sin tener que recargarlo.

Precio: 4,500 pesos.

2. Nanoleaf Aurora

Este juego inteligente de luces modulares puede ser un gran regalo para un gamer pues puede combinarlo con su PC y accesorios que ya están iluminados. También es una opción para quienes aman la música ya que puede iluminarse al ritmo de la canción que se esté reproduciendo. El kit inicial consta de nueve triángulos que se pueden ensamblar en diferentes combinaciones y se pegan a la pared o a cualquier superficie plana. Luego se conectan a la corriente y a la red Wi-Fi para controlarse a través del smartphone. Las combinaciones de colores y tonos es inmensa, y por tratarse de tecnología LED, no gastan mucha luz ni se calientan. Se pueden unir más paneles y funcionalidades extra como controlarlos a través de asistentes de voz como Alexa.

Precio: 4,275 pesos (paquete con nueve)

3. Rasuradora Star Wars

Podría usarse este espacio para describir las características técnicas de las rasuradoras eléctricas, hablar de su versatilidad para usarse en seco o en mojado; lo fácil que es rasurarse prácticamente donde quieras (sin dejar pelitos en el camino); que es una buena inversión porque no tendrás que comprar rastrillos desechables, con el bonus de estar actuando de manera amable con el medio ambiente; pero, si eres un fánatico de Star Wars todo eso quedará en segundo plano. Otro punto a favor es que este modelo tiene el respaldo de Philips, que lleva décadas creando y perfeccionando tecnología para las máquinas de afeitar, así que solo es cuestión de escoger un color o fijarse en el número de la serie (5 mil, 7 mil o 9 mil, entre más alto, mejor) para saber sus diferencias o, de plano, escoger entre La Fuerza o El Lado Oscuro.

Precio: entre 3,200 y 5,900 pesos

4. Foreo Luna Fofo

Entre los dispositivos inteligentes existen muchos para ayudar en la limpieza de la casa, pero pocos para la higiene personal. Este nuevo gadget tiene un sensor para detectar el estado de la piel de la cara y crear un programa personalizado de limpieza facial, controlando y limitando su uso de acuerdo a dicho programa, todo monitoreado desde una app en el smartphone. Se usa de la siguiente manera: colocas el lado de los sensores sobre el rostro, ves los resultados en el teléfono y usas el lado con las cerdas para aplicar el jabón sobre la cara durante los segundos programados, identificando los cambios con una breve vibración. Por ejemplo, 10 segundos para cada mejilla, 10 para la frente y 10 para la nariz. La aplicación te indicará cuándo volver a usar el sensor para saber si es hora de cambiar el programa.

Precio: 2,135 pesos

5. Soporte de carga inalámbrica Belkin BOOSTUP

Si tienes un smartphone con carga rápida inalámbrica, con este equipo seguro nunca más querrás volver a usar un cable. Este cargador de 10 W puede usarse de manera vertical u

horizontal y permite seguir viendo la pantalla del celular mientras se recarga. Aunque hay muchos de este tipo en el mercado, no vale la pena arriesgar tu teléfono de gama alta con un cargador barato que no esté certificado y pueda dañarlo. El modelo de Belkin, además de lucir bien, tiene una luz LED para indicar cuando

el teléfono está bien colocado y se está cargando, misma que se ilumina de otro color para indicar que hay objetos que interfieren co el proceso de carga. Además, está disponible en colores claro y oscuro para contribuir a la estética del lugar que le rodea.

Precio: 1,000 pesos

6. Memoria USB Kingston DT2000

Este gadget parece salido de una película de espías, pero la verdad es que el mundo real hace necesaria su existencia. Con encriptación de datos AES de 256-bit basada en hardware y un teclado alfanumérico integrado, la privacidad y seguridad de los datos están cubiertas en cualquiera de las situaciones en las que se requiera. Viene en capacidades de 4, 8, 16, 32 y 64 GB, tiene características para su uso en entornos corporativos (con opciones de administrador y usuarios múltiples) y especificaciones que incluyen alta velocidad de transferencia con soporte USB 3.1. Además, es resistente al agua y al polvo. Es compatible con Windows, Mac, Linux y algunos teléfonos Android. Cuenta con tres años de garantía.

Precio: 1,870 pesos de 8 GB;

2,630 pesos de 16GB

7. Auxiwa Selfie Clip

Ahora que la tecnología de Inteligencia Artificial aplicada a las imágenes ya no es exclusiva de los smartphones de gama alta puede ayudarnos a mejorar nuestras selfies. Pero, para los que aman los retratos, un poco de iluminación extra es una gran inversión. Este anillo de luz tiene tres diferentes intensidades, se coloca de manera sencilla en el teléfono y, como usa batería recargable, puede usarse incluso conectado a una power bank externa. Sus 36 LEDs han sido diseñados para dar “luz suave”, por lo que resulta ideal para retratos, incluso durante tomas en el día. Algo positivo es que su diseño impide que se raye tu teléfono al colocarlo, pues está fabricado con material poroso. También es útil si tienes una laptop

y, al realizar videoconferencias, a tu entorno le hace falta iluminación adicional.

Precio: 425 pesos

8. Organizador Grid-it

Cualquier intento de organizar nuestros gadgets, cables y accesorios, es siempre bienvenido. Grid-it lleva años haciéndonos

la vida más fácil con sus organizadores, ya sea para viajar o para guardarlos de manera ordenada mediante un sistema de resortes con diferentes configuraciones que resulta muy efectivo. La próxima vez que tengas que guardar tus dispositivos electrónicos en la mochila o maleta, podrás hacerlo en un solo movimiento gracias a este panel rígido con cintas elásticas que se puede conseguir en seis tamaños que van desde el extra pequeño de 7x5 pulgadas hasta el extra grande, de 11x15 pulgadas. Y no sirven únicamente para equipos, también pueden darle espacio a los lentes de sol y crema bloqueadora, por si tu destino es la playa. Está disponible en nueve colores diferentes.

Precio: entre 210 y 610 pesos

Ryze Tello

Si quieres iniciarte en el mundo de los drones sin temor a perder 30 mil pesos o más en cuestión de minutos, te recomendamos una alternativa que usa la misma tecnología de navegación y vuelo que la mayoría de los drones, pero con un precio y un tamaño mucho más asequible (cabe prácticamente en la palma de la mano, desde donde despega). El modelo Tello tiene el respaldo de DJI, aunque está fabricado por la empresa de robótica Ryze. Incluso existe una versión educativa para aprender a programar el código que lo controla. Pero, si solo quieres divertirte y tomar fotos y video desde una perspectiva aérea, el Tello es tu opción. Es también compatible con los headsets de Realidad Virtual para smartphones, que te permitirán manejar el dron con una perspectiva de primera persona, como los pilotos profesionales.

Precio: 2,500 pesos



