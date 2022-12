Los malos hábitos que dañan la pila del celular

El celular nos acompaña todo el tiempo. Es nuestra herramienta principal para realizar tareas tanto personales como profesionales, es por ello que siempre queremos que cuenta con batería suficiente, pero en ocasiones no nos damos cuenta que esa obsesión por no perder comunicación, a la larga, le está haciendo un daño.



Lo primero que hay que decir es que, hagas lo que hagas, la batería de tu teléfono móvil irá perdiendo eficiencia y dejará de darte las horas de actividad que veías al inicio. No obstante, sí hay razones por las cuales este proceso puede acelerarse.



Pero pequeños cambios pueden hacer que la pila de tu celular, y su desempeño general, se mantenga en buen estado por más tiempo.

Que la batería no llegue al 100 ni baje de 20

Sabemos que amas ver el nivel de tu batería al 100%, pero es hora de que te acostumbres a no dejar el celular conectado por tanto tiempo.





La intención de mantener el nivel de carga entre un 20 y un 80% responde a que las baterías no se someten a tanto estrés y, por ende, a que su eficiencia se mantenga por más tiempo.



Lo anterior no significa que tienes que obsesionarte y revisar la pantalla cada hora para no salir del rango recomendado, únicamente es una observación que han hecho marcas como Apple para ayudar a que las pilas se mantengan en buenas condiciones por más tiempo.



No dejes cargando tu celular toda la noche

De acuerdo con lo anterior es una mala idea dejar cargando el celular toda la noche pero aceptémoslo, es la manera más cómoda de garantizar que nuestro teléfono nos durará todo el día, entonces qué hacer.



Para alargar la vida de la batería, como ya mencionamos, lo mejor es no dejar que llegue al 100% ni que se descargue por completo, pero si lo dejas algunas noches a la semana conectado tampoco debes preocuparte de más, en especial si se trata de un modelo de última generación.



La razón es que los celulares más actuales cuentan con un sistema que, una vez que la carga llega al 100%, paran el flujo de energía. No obstante, si cuando despiertas notas que tu dispositivo está caliente lo mejor es que evites dejarlo por las noches pues no solo estás dañando la batería sino que, en el peor de los escenarios, podrías provocar un accidente.



No uses cargadores baratos

Si estás ante una emergencia y no hay más opción, puedes utilizar el cargador más barato que encuentres o el de otro dispositivo con la misma entrada, pero su uso deber ser solo en algunas ocasiones.



Considera que los cargadores que recomiendan los fabricantes están diseñados para el tipo de batería que contiene tu modelo de celular. Si utilizas uno diferente puede que el rango de energía no sea el adecuado y dañes la pila. Por ello es que tampoco se recomienda recurrir siempre a la carga inalámbrica pues la potencia es menor.



Otra razón para usar accesorios originales, o los aceptados por las marcas, es que los “piratas” pueden ocasionar accidentes por sobrecalentamiento o cortocircuito. En ese sentido también es importante que reemplaces el cargador o el cable cuando presenten algún daño como fisuras.



