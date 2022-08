¡Listos para el Gran Bailazo!; Guns N’ Roses reacciona a barda publicitaria por su show

Hace unas cuantas semanas se hizo viral la foto de una barda publicitaria en la comunidad de Xmatkuil, que anunciaba la presentación de la banda de rock Guns N´Roses en el estado de Yucatán. Los internautas no dejaron de hacer memes al respecto, e hicieron circular la foto por todo internet.

Y no es para menos, ya que si bien es una costumbre muy mexicana el hacer rótulos en las paredes a manera de publicidad, el tipo de bandas que se anuncian por ese medio son de estilos musicales muy diferentes, por este motivo la gente lo asocia con agrupaciones de banda, salsa, cumbia o incluso sonideros.

Por este motivo resulta tan gracioso que el show de Guns N´Roses tenga su propia barda de publicidad, además del contexto que ya de entrada es cómico, la barda anuncia el concierto como “Gran bailazo”, remarcando aún más la idea como si se tratara de música distinta y justo ahí es donde entran los memes de gente bailando November rain o Sweet child o´mine con botas y sombrero.



Viral, la reacción de Guns N´ Roses

El hecho es que hicieron tan viral la foto, que llegó a los ojos de la banda y al parecer también les dió gracia, tanto que a través de su cuenta de Twitter publicaron la famosa foto con la frase: “Mérida, ¡están listos para el Gran Bailazo!”.

Usuarios reaccionan a posteo de Guns N´ Roses

La publicación rpaidamente causóp gran revuelo entre internautas y fans de la icónica banda, quienes tomaron la publicidad en barda con humor e incluso algunos se preguntaron cómo es que se baila su música, mientras otros aseguraron que no por nada del mundo dejarían pasar ese “cumbión imperdible”.

Inmediatamente los fans de México y latinoamérica se hicieron presentes y retuiteraron el post con respuestas como: “Ya imagino a Los Guns N’ Roses en el bailongo de Mérida”, “Toda la raza yucateca, bailando Welcome to the jungle” y “La propaganda de un concierto de rock, más chingona no existe...”.

La publicación que ya es viral, cuenta hasta el momento con más de 7 mil retuits, más de 2 mil tuits citados y más de 46 mil "Me gusta"



El show en Yucatán

Este evento lleva un buen tiempo preparándose, a consecuencia de la pandemia se ha ido reprogramando en distintas ocasiones y al fin se concretará el próximo 15 de octubre en el recinto ferial de la localidad de Xmatkuil, en el municipio de Mérida, perteneciente al estado de Yucatán, como parte de la gira: “Mexico we’re f’n back!”.

Será el primer show que dará la banda en su paso por nuestro país, después sigue la presentación del 18 de octubre en Guadalajara en el Estadio Akron, posteriormente, el 21 de octubre en la CDMX en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y finalmente se presentarán en el Estadio de Beisbol de Monterrey, Nuevo León el 23 de octubre.

Memes inundan las redes

Como señalamos anteriormente, la publicación de la barda no tardó en generar diversas reacciones, y entre los comentarioas destacaron también los ya conocidos memes, aquí te dejamos algunos de ellos.



Pues mejor vamos !

No vaya ser y en una de esas……. pic.twitter.com/QemOEaz9yd — ATTOR (@canomon123) August 19, 2022

Leer también: Tiktoker en polémica por pedir matrimonio a su novia 57 años mayor

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters