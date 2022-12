LG Ultragear OLED: conoce los nuevos monitores gaming OLED de LG

LG Electronics exhibirá en CES 2023 su última línea de monitores gaming OLED UltraGear (modelos 27GR95QE y 45GR95QE).



2 nuevos modelos



Equipados con el primer panel OLED de 240 Hz del mundo, fabricado por LG, los nuevos modelos de 27 y 45 pulgadas ofrecen un tiempo de respuesta récord de 0,03 milisegundos GTG, además de una calidad de imagen superior con autoiluminación, colores precisos y realistas y un contraste infinito.



Gracias a estas tecnologías de visualización, los últimos modelos cumplen todos los requisitos que los consumidores exigen a un monitor para juegos.

Monitor OLED para juegos de 27 pulgadas



El monitor para juegos LG UltraGear OLED (modelo 27GR95QE) ofrece el nivel de rendimiento necesario para sacar el máximo partido a los últimos títulos de juegos.



Su pantalla OLED con resolución QHD (2.560 x 1.440) proporciona una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.03 ms (GTG) para disfrutar de juegos fluidos y de baja latencia.



También cubre el 98.5% de la gama de colores DCI-P3, lo que garantiza gráficos vibrantes que captan la visión de los diseñadores de juegos y artistas digitales que los crearon.



Además, el Panel Antirreflejos y de Baja Reflexión (AGLR) del monitor facilita la visualización de lo que aparece en pantalla para que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia de juego sin distracciones, independientemente de las condiciones de luz ambiental.



Soporte para VRR



Con soporte para frecuencia de refresco variable (VRR), NVIDIA G-SYNC Compatible y FreeSync Premium, el UltraGear de 27 pulgadas de LG proporciona imágenes fluidas con un mínimo de tearing o tartamudeo.



También es compatible con las especificaciones HDMI 2.1 y la conectividad DisplayPort 1.4, e incorpora una toma de auriculares de 4 polos que permite a los usuarios disfrutar del sonido realista y espacial de DTS Headphone:X.



Por su parte, el mando a distancia incluido proporciona una gestión rápida y sencilla de la pantalla, además de la comodidad añadida de las teclas de acceso rápido programables.



Pantalla OLED curva de 45 pulgadas



El modelo 45GR95QE, galardonado con el Premio a la Innovación CES 2023, es el primer monitor OLED curvo de 45 pulgadas para juegos de LG con una relación de aspecto 21:9 y resolución WQHD (3.440 x 1.440).



También es la primera pantalla de 45 pulgadas con una curvatura 800R: un nuevo y emocionante factor de forma diseñado para ofrecer experiencias de juego de nivel superior.



El panel OLED mate antirreflejos y de baja reflexión del monitor curvo UltraGear, certificado como producto de Baja Emisión de Luz Azul por UL Solutions, es más respetuoso con los ojos que un panel LED convencional, lo que significa que los usuarios pueden jugar durante más tiempo con menos molestias oculares.



El extraordinario panel OLED curvado del 45GR95QE ofrece una relación de contraste de 1.500.000:1 y una cobertura del 98,5% de DCI-P3, lo que produce colores brillantes, negros profundos e imágenes nítidas que no sólo hacen que la acción en pantalla cobre vida, sino que también aumentan la atención del jugador.



Al igual que su hermano de 27 pulgadas, el modelo de 45 pulgadas tiene un tiempo de respuesta de 0,03 ms GTG y una frecuencia de actualización de 240 Hz. Aprovechando el potencial de OLED, el 45GR95QE proporciona una inmersión total en los juegos.



"Gracias a nuestras tecnologías de visualización líderes en el sector, estos monitores específicos ofrecen la velocidad necesaria para los juegos de competición, así como una calidad de imagen que hace que todo parezca más real", afirmó Seo Young-jae, vice presidente senior de IT en LG Electronics Business Solutions Company.



"Como pionero del espacio de juego, LG seguirá inventando experiencias completamente nuevas para los clientes a través de sus monitores de juego LG UltraGear de alto rendimiento que vienen en varios tamaños y factores de forma para satisfacer a todo tipo de jugadores."



