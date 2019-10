Lanzan nuevos Moto G8 Plus, Moto G8 Play, Motorola One Macro y Moto E6 Play

Hace poco más de medio año Motorola lanzó globalmente la séptima generación de su familia de dispositivos “G”. Sin embargo, este jueves anunció la octava generación con los nuevos Moto G8 Plus y Moto G8 Play. Asimismo, durante la presentación también se revelaron las características del Motorola One Macro y el Moto E6 Play.

Moto G8 Plus. Es el primer dispositivo de la familia “G” en ofrecer un sistema de triple cámara. Su sensor principal es de 48 megapíxeles e incluye Night Vision 2 y tecnología Quad Pixel (que cuadriplica la sensibilidad a la luz en entornos poco iluminados). El equipo también incluye una cámara de acción de ángulo ultra-amplio de 117˚ (para grabar videos en formato horizontal sosteniendo el teléfono verticalmente, como lo hace el Motorola One Action). Se complementa con un sensor de profundidad de cinco megapixeles. Mientras que, en la parte frontal, la cámara para selfies es de 25 megapixeles; su pantalla es Max Vision FHD+ de 6.3 pulgadas y la batería es de cuatro mil miliamperios.

Moto G8 Play. También incluye una cámara triple. En este caso s u sensor principal es de 13 megapixeles, su sensor de profundidad es de dos megapixeles y su lente de ángulo ultra-amplio tiene un alcance de 117˚. La pantalla del dispositivo es de 6.2 pulgadas y su batería es de cuatro mil miliamperios.

Representantes de Motorola aseguran que el rendimiento general del G8 Play es un 30% más rápido que el del G7 Play.

Motorola One Macro. Para completar la familia de equipos One anteriormente conformada por los smartphones Vision, Action y Zoom, la empresa de origen estadounidense presentó su modelo Macro. La característica especial de este teléfono inteligente es que toma fotos de calidad excepcional a tan solo dos centímetros del objeto.

“No hay en el mercado ningún otro smartphone que te acerque más. Ahora tendrás una nueva perspectiva, con objetos llenos de detalles que serán descubiertos. Y todo eso añadiendo un efecto borroso al fondo, totalmente natural resultante de la óptica aplicada al nuestro sensor”, dijo Motorola.

La cámara macro trabaja con un sensor de 13 megapixeles y se sincroniza con otro sensor inteligente de detección de profundidad de dos megapixeles. Asimismo, incluye un sistema de enfoque automático láser ultrarrápido para capturar mejores tomas. Su capacidad de almacenamiento interno es de 64 GB y se memoria RAM es de 4 GB.

Moto E6 Play. Durante la presentación se dijo que tiene pantalla Max Vision HD+ de 5.5 pulgadas, cámara posterior de 13 megapixeles y batería de tres mil miliamperios (mAh). Saldrá a la venta en las próximas semanas.