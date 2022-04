La película de Super Mario Bros. se retrasa hasta abril de 2023

Nintendo anunció que Mario Bros, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, tendría una nueva oportunidad de brillar en el séptimo arte, luego de que durante un evento del Nintendo Direct del otoño pasado, la compañía revelara la fecha de lanzamiento de la película animada de Super Mario Bros. que está haciendo con el estudio de animación Illumination, el mismo que trajo a los Minions a la vida de millones de niños.



Sin embargo, al parecer, el gran salto de los videojuegos al cine tendrá que esperar para el fontanero, ya que Nintendo señaló recientemente que la película no llegará a los cinemas el 21 de diciembre como estaba previsto y, en cambio, se estrenará en la primavera de 2023.

A través de un tuit de Shigeru Miyamoto, creador de Mario, dice que después de consultar con el coproductor Chris Meledandri, las nuevas fechas de lanzamiento de la película Super Mario Bros. son el 28 de abril en Japón y el 7 de abril en Norteamérica.



Cabe decir que el tuit no ofreció una explicación ni un indicio de cómo Chris Pratt interpretará a Mario, ni mucho menos respondió ninguna de las otras preguntas que se han formulado desde que se anunció este proyecto en 2018.



This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022