La misma cuenta de WhatsApp en diferentes celulares, pronto podría ser posible

Si eres de los que tiene más de un teléfono celular o realizas tus actividades digitales en diferentes dispositivos seguramente te enfrentas a la molestia de tener revisar ambos cada vez que te llega un mensaje de WhatsApp, lo que pronto podría cambiar de acuerdo a una nueva filtración que afirma que la aplicación de mensajería pronto podría ser multidispositivo.

WhatsApp, una de las aplicaciones más populares del mundo, constantemente está buscando nuevas funciones para hacer la vida de los usuarios más simples, recientemente presentó el modo oscuro y, para los usuarios de iPhone, sugerencias de contactos para compartir contenido y pronto podría llegar algo nuevo.

De acuerdo con el portal que filtra información sobre tecnología, WABetaInfo, la última actualización beta de WhatsApp sugiere que se podrá utilizar el número vinculado a la cuenta en más de un solo teléfono inteligente o dispositivo electrónico.

Testing

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020