La Lucha Libre AAA se sube al ring del metaverso

Para celebrar el 30º aniversario de su evento más importante, Lucha Libre AAA Worldwide llevó “Triplemanía XXX” a plataformas de realidad virtual el pasado abril.



La Lucha Libre AAA y Meta se encuentran en el ring



Los usuarios de Meta Quest en Estados Unidos pudieron disfrutar virtualmente de este triple espectáculo, que tuvo lugar en el Estadio de Béisbol Monterrey, en el Estadio Caliente de Tijuana y en la Arena Ciudad de México y reunió a más de 40 luchadores, entre ellos el Hijo del Vikingo, The Young Bucks, Psycho Clown, Blue Demon Jr. y Canek.



“En Lucha Libre AAA siempre estamos tratando de innovar y decidimos probar con la realidad virtual para producir Triplemanía XXX, porque se nos hace muy novedoso y porque es una tendencia que se va a quedar en el mercado.

Cualquier aficionado de la Lucha Libre quiere saber qué se siente estar arriba de un ring, y esto nos llevó a la realidad virtual. Pasamos por varias pruebas para que las personas realmente se sintieran parte de la acción”, así lo declaró Dorian Roldán, director general de Lucha Libre AAA Worldwide durante el sexto episodio del podcast “Hablemos del metaverso”, el podcast oficial de Meta en América Latina.



La Lucha Libre, tiene multiples oportunidades en el metaverso



Sobre las oportunidades que visualiza para la Lucha Libre en el metaverso, Roldán comentó:



“La Lucha Libre es un deporte-espectáculo que nos permite la combinación de tres elementos muy importantes: el entretenimiento, es prácticamente una telenovela en la cual tienes a los buenos contra los malos; la parte deportiva, en la cual tienes un enfrentamiento de atletas; y por último es un elemento cultural. La manera en la que la AAA puede explotar un metaverso es infinita. ¿Por qué no crear una arena digital en donde podamos llevar a nuestros personajes? ¿Por qué no crear un luchador en el metaverso que después podamos ver en el mundo real o viceversa? ¿Por qué no hacer colaboraciones con artistas para crear NFTs?”



La Lucha Libre es solo una de las experiencias de entretenimiento que han sido llevadas a realidad virtual. Se le suman conciertos de artistas reconocidos como Karol G y Post Malone, producciones inmersivas del Cirque du Soleil, así como historias de terror con audio envolvente como “Portal”.



“Las posibilidades del futuro ya están tomando forma a través de la investigación, desarrollo y cruce de tecnologías. En unos años, en el metaverso, el mundo del espectáculo se transformará de maneras que aún no nos podemos imaginar y que nos acercarán cada vez más a las personas que más importan y a nuevos y emocionantes tipos de contenido”, compartió Milena Herrera, representante de Meta y co-conductora del podcast.

