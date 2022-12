La ingeniosa respuesta de una mujer a un cliente que la llamaba rubia todo el tiempo

Trabajar en atención al cliente o en un restaurante puede causar muchos malestares y dolores de cabeza, ya que el mal trato de algunos de los consumidores y clientes deja mucho que desear.

Recientemente se viralizó en Twitter el caso de una joven que compartió el exigente y extenso pedido de un cliente en una pizzería, pero ahora se conoció la historia de un cliente que llamaba por otro nombre a la empleada de un local y esta situación molestó a la joven.

"Me acaban de recordar aquella vez que un cliente habitual insistía en llamarme "rubia" pese a que le había dicho infinitas veces que me llamara por mi nombre y no así", así comienza un hilo de Twitter que explica la situación. El hilo ya cuenta con más de 1712 retweets y más de 36 mil me gusta.

La usuaria de Twitter asegura que se cansó de decirle al cliente que no la llamase por su nombre de pila, y su respuesta fue tajante: "Hasta que un día me harté y cuando me dijo "rubia", le contesté: 'dime, calvo'".

En el mismo hilo de Twitter la joven asegura que el cliente era un “baboso” y que le hacía "comentarios super inapropiados y asquerosos". "No me arrepiento de nada", ha añadido.

Incluso la joven habló con su jefa, quien tildó la situación de “maravillosa”. "El señor siguió viniendo regularmente y empezó a llamarme por mi nombre", continuó la usuaria de Twitter.



"Ole tu, siempre hay gente impresentable por el mundo, o sea que bien hecho", "Y aunque no lo fuera... si él te llama por tu color de pelo y le has dicho que NO, pues tú le hablas por el color del suyo, claro que sí", son solo algunos de los comentarios que le dejaron a la joven en su hilo de Twitter.