La-aplicación-que-puede-traducir-los-maullidos-de-tu-gato

¿Quién no ha soñado con poder comunicarse con su mascota? Pues gracias a la tecnología estamos cada vez más cerca de lograrlo. Un ejemplo de ello es la aplicaicón MeowTalk cuyo creador es un exingeniero del altavoz inteligente Alexa de Amazon quien asegura que la herramienta es capaz de traducir los maullidos de tu gato.

MeowTalk es una aplicación móvil que graba el sonido y luego intenta identificar qué significa.

El sistema se va alimentando gracias a que los dueños del gato también ayudan a etiquetar la traducción, creando una base de datos para que el software de inteligencia artificial tenga aprendizaje.

Hasta ahora solo hay 13 frases en el vocabulario de la aplicación, que incluyen: "¡Aliméntame!", "¡Estoy enojado!" y "¡déjame solo!"

El problema con esta propesta es que las investigaciones sugieren que, a diferencia de los humanos, los gatos no comparten un idioma común. El maullido de cada gato es único y se adapta respecto a su dueño. Algunos felinos son más vocales que otros.

La solución que encontró el desarrollador fue, en lugar de crear una base de datos genérica para sonidos de gatos, la traducción de la aplicación es diferente para cada perfil.

Al grabar y etiquetar sonidos, la inteligencia artificial y el software de aprendizaje automático pueden comprender mejor la voz de cada gato: cuanto más se usa, más precisa se vuelve.

El objetivo final es desarrollar un collar inteligente, dijo Javier Sánchez, gerente de programa técnico del grupo en el desarrollador de aplicaciones Akvelon. La tecnología traduciría el maullido del gato instantáneamente y una voz humana hablaría a través del collar.

"Creo que esto es especialmente importante ahora porque, con todo el distanciamiento social que está habiendo, hay personas que están confinadas en casa con una pareja: el felino", señaló Sánchez. "Esto les permitirá comunicarse con su gato, o al menos comprender la intención de su gato y construir una conexión muy importante".



















¿Qué dicen los usuarios?

Como aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, hay críticas mixtas. Varios usuarios se quejan de algunos errores.

"Me estoy irritando bastante", decía una reseña. "Acabo de descargarlo y ni siquiera he podido usarlo porque me sigue diciendo que hay un error de conexión".

"Estaba recibiendo la traducción '¡Estoy enamorado!' 90% de las veces", dijo otro usuario.

"Si bien es agradable pensar que mis gatos me aman tanto, descubrí a uno de mis gatos bufando y gruñendo mientras jugaba. Y decía que ella también estaba enamorada".

Otros comentarios fueron positivos y la aplicación tiene una calificación promedio de 4.3 en Google Play Store.

"Por ahora, si no se lo toma demasiado en serio, es una aplicación realmente divertida", decía una reseña. "Y quién sabe, tal vez con el tiempo realmente aprenda el verdadero maullido de mi gato para todos los casos. Ciertamente parece prometedor".

¿Problemas de privacidad?

Los usuarios también han expresado su preocupación por la privacidad de la aplicación sobre cómo se almacenan y utilizan los datos de las grabaciones.

En su política de privacidad, la aplicación dice que está en una "fase de desarrollo" y aconseja a cualquier persona "preocupada por la recopilación de datos" que desinstale la aplicación hasta que cumpla por completo con la ley de privacidad GDPR de la Unión Europea.

"La mayoría de las vocalizaciones de los gatos son en realidad para comunicarse con los humanos, ya que la mayoría de los dueños responderán a ellas", dijo Juliette Jones, especialista en comportamiento de gatos en la asociación de protección animal Wood Green-The Animals Charity.

Como la aplicación depende de que el propietario etiquete las traducciones, hay espacio para la falta de entendimiento, agregó. "Puede haber algunas inexactitudes que podrían dar a los dueños una impresión equivocada sobre lo que sienten sus gatos", explica.

"Esto podría ser perjudicial para el gato, el dueño y su relación; por ejemplo, si un gato ronronea no significa necesariamente que esté feliz y tranquilo. Un ronroneo también puede estar buscando afecto o indicando malestar. En su estado actual, la aplicación solo debe usarse como entretenimiento".

Al respecto, Anita Kelsey, conductista de gatos y autora de Let's Talk About Cats ("Hablemos de los gatos"), opina: "Todo lo que podemos hacer es divertirnos pensando en lo que podrían estar diciendo desde nuestra propia perspectiva humana".

"La aplicación parece divertida y no hay nada de malo en divertirse con tu gato".