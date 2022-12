Jugamos High on Life

Muchos juegos a lo largo de la historia de la industria, ha apostado a realizar algunos cambios significativos en la dinámica o gráfica de los mismos, teniendo en ocasiones buenos recibimientos, convirtiendo a esos títulos en clásicos como Donkey Kong Country o Earthworm Jim.



Esa innovación va de la mano en High on Life, título irreverente y gracioso que, si eres amante del humor negro te sacará más de una sonrisa, además de que pasarás una experiencia de juego más que satisfactoria.



Esto debido a que High on Life, además de ser un shooter que tiene una característica por demás llamativa, pistolas que hablan, está desarrollado por Squanch Games, compañía fundada por el cocreador de Rick and Morty, Justin Roiland, por lo que no dudes esperar grandes dosis de humor crudo y ácido en este título.



Asimismo, este original juego de disparos en primera persona, se inspira en títulos que han hecho historia en la industria, como Doom y Metroid Prime, retomando elementos que los hicieron exitosos, pero mezclándolos con el estilo de la casa de Squanch Games.

¿Qué esperar?



Si bien no puede considerarse un spoiler, es necesario advertir al jugador que este título no tiene problemas con contar con un gran número de groserías, ni arrastrar al jugador a situaciones muy por fuera de lo común o herir sensibilidades. Por tanto, es necesario decir que el “humor vulgar” puede que no sea del agrado de todos, pero si estás listo para aventurarte en ewste tipo de contenidos, seguramente quedarás más que complacido.



Dichjo lo anterior, si estás familiarizado con el trabajo anterior de Roiland, ya sea Rick y Morty o Trover Saves the Universe, seguramente tendrás muy en claro qué esperar del universo de ciencia ficción excepcionalmente irreverente de High on Life.



En este título los monstruos maldicen, divagan y tartamudean como personajes de improvisación, sin olvidar que prácticamente todo está cubierto de baba.



Asimismo, la violencia puede estallar en cualquier momento. La historia comienza cuando un cartel de la droga extraterrestre invade la Tierra debido a que los seres humanos fabrican grandes opiáceos interestelares y el jugador toma el lugar de un cazarrecompensas que busca acabar con seis mafiosos.



Algo que debe agradecerse en este juego, es que su estilo intenso, crea una sensación de inmersión en el lugar. El equipo trabajó con tecnología de arte de IA para generar imágenes verdaderamente inquietantes.



Por tanto, encontrarás a tu paso algunas cosas que te serán familiares, ya sea al caminar por estos mundos alienígenas, como una operación minera o un centro de reclutamiento militar, seguramente te vendrán a la mente otros títulos como Cyberpunk 2077 o The Outer Worlds.





Armas que hablan



A modo de guía, a lo largo del viaje estarás acompañado por tu creciente arsenal de armas alienígenas parlantes, con la voz de actores como JB Smoove y el propio Roiland.



Además de servir para dispararle a prácticamente todo lo que se mueva, estas armas te brindarán detalles de la historia, sugerencias de juego y frases concisas.



Si te gusta la entrega característica de Roiland, esta es una dosis bastante concentrada. Atravesar accidentalmente una ciudad alienígena en miniatura es básicamente un poco del episodio "Cable interdimensional" de Rick y Morty.



Sin embargo, Squanch Games reconoce igualmente que en algunas partes tiene demasiada charla irritante, misma que puede hacer que te distraigas de la atención de la experiencia, incluso si disfrutas de las bromas, por lo que tienes la opción de reducir la frecuencia de las conversaciones.



Algunos otros juegos recientes demasiado habladores ( God of War Ragnarok , Horizon Forbidden West ) pueden aprender de esta función.





Experiencia de juego



El combate se siente similar a la reinvención de iD Software de 2016 del juego de disparos en primera persona seminal. Impulsé alrededor de la arena usando mi ágil deslizamiento de poder antes de rasgar y desgarrar a los enemigos en pedazos con mi ataque cuerpo a cuerpo. El combate se sintió genial, aunque no con un nivel de pulido AAA.



Aunque el juego de armas es un poco más flojo, compensa las diferencias con creatividad. El extravagante armamento orgánico de High on Life recuerda a Oddworld: Stranger's Wrath. Además de las balas estándar y los disparos de escopeta, las armas tienen habilidades alternativas ingeniosas que son útiles en escenarios de combate y resolución de acertijos: rebotan bolas pegajosas para colocar plataformas en su lugar, lanzan un disco de energía giratorio y lo desvían manualmente con su cuchillo, y succionan a los enemigos. hacia ti y volarlos lejos.



Veredicto



High on Life sin duda marca un paso audaz para Squanch Games. Las comparaciones con Doom, Metroid y algunos de los mejores juegos de disparos pueden generar expectativas demasiado altas, pero eso es señal de que el título tiene las tablas necesarias para estar a la altura de las leyendas.



Aún así, es impresionante que High on Life se acerque tanto a esos títulos, mientras se deleita con orgullo en su propia identidad alienígena repulsiva. Además, ninguno de esos juegos tiene a Justin Roiland gritándote, si te gustan ese tipo de cosas. High on Life se lanzó para PC, Xbox One y Xbox Series X/S el pasado 13 de diciembre.

