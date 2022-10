Juegos divertidos que tiene Alexa

¡Alexa, reproduce Never Really Over de Katy Perry!, ¡Alexa, agrega un recordatorio de que tengo que comprar leche!, ¡Alexa, dame la hora! Son algunos de los comandos que utilizamos para interactuar con nuestro asistente inteligente, pero la realidad es que este reconocido dispositivo está lleno de sorpresas y tiene más funciones, entre ellas, divertidos juegos.

En Tech Bit te contaremos los detalles de cómo puedes jugar con Alexa y qué comandos tienes que dictarle para que empieces a interactuar con ella, y de esta manera, pasar un rato de diversión con este dispositivo.

Recordemos que este aparato tiene sus inicios en noviembre de 2014, cuando la empresa Amazon anunció que Alexa estaría acompañando a los dispositivos Echo. De hecho, para crear la voz de este asistente inteligente se inspiraron en la voz del ordenador y el sistema de conversación a bordo del Starship Enterprise en series de televisión y películas de ciencia ficción, comenzando con Star Trekː The Original Series y Star Trekː The Next Generation.

Cuatro años después, en noviembre de 2018, Amazon dio el anuncio de que su asistente inteligente llegaría a México mediante la app de Alexa y los dispositivos Echo.

Actualmente esta voz se encuentra disponible en inglés, alemán, japonés, francés, italiano y español, y tiene la capacidad de controlar varios aparatos que sean compatibles con su sistema, por ejemplo, focos, televisiones, cámaras de seguridad y más.



¡Alexa, vamos a jugar!

Sabemos que Alexa es una inteligencia artificial, pero eso no quita que podamos interactuar con ella al grado de parecer que estamos jugando. Si no lo crees a continuación te dejamos algunos comandos de voz que podrás usar con tu Echo para pasar un rato de diversión.

- Alexa, juega a Adivina Mi Nombre

- Alexa, juega a Akinator

- Alexa, abre Verdad o Reto

- Alexa, lanza Reto Memoria

- Alexa, abre Dado de 12 caras

- Alexa, abre Verdadero o Falso

- Alexa, cuéntame un chiste.

- Alexa, dime una adivinanza.

- Alexa, cuéntame un secreto.

- Alexa, lanza una moneda al aire.

- Alexa, cuéntame un cuento.

- Alexa, dime un número del 1 al 10.

- Alexa, piedra, papel o tijera.

- Alexa, cántame una canción.

- Alexa, ¿Dónde están mis llaves?

- Alexa, asústame.

- Alexa, sorpréndeme.

- Alexa ¿Conoces a Siri?

- Alexa, ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

- Alexa, ¿Tienes mascotas?

- Alexa, yo soy tu padre.

- Alexa, ¿qué edad tienes?

- Alexa, ¿dónde está Chuck Norris?

- Alexa, ¿qué edad tiene Jordi Hurtado?

- Alexa, ¿Sabes rapear?

Con estos comandos estamos seguros de que te vas a divertir con las espontáneas respuestas que ofrece Alexa, y por supuesto, te vas a entretener con las dinámicas en las que tendrás que participar de manera activa junto a tu dispositivo Echo, por ejemplo, al responder “Verdadero o Falso”.

Otra actividad donde tendrás que interactuar mucho con Alexa es en “Akinator” un juego en el que la inteligencia artificial tratará de adivinar un personaje en el que estás pensando mediante preguntas clave, si al final de la partida logra acertar el personaje, el dispositivo celebrará su triunfo.

Así que no te quedes con las ganas de jugar con tu Echo.

