Joven cae en una broma en primera cita y se enoja por tener que pagar la cuenta

La primera cita puede quedar para siempre en la memoria de muchas personas, ya sea porque la misma fue un éxito, o también porque la misma fue un fracaso rotundo.

Algo similar le sucedió a una joven que se volvió viral en TikTok luego de que se conociera un video donde se mostró cómo fue la primera cita que mantuvo con un hombre.

La pareja en cuestión fue a cenar a un restaurante mexicano, pero cuando llegó el momento de ordenar la comida, ella cuestionó los valores de los platos. “Ese platillo está un poco caro ¿no? O sea se ve bueno”, dijo la joven.

El hombre fue al baño y se grabó en un video donde confesó que estaba un poco nervioso por la cita. Sin embargo la mejor parte llegaría al momento de tener que pagar la cuenta.



La cuenta total era de 3944 pesos mexicanos. En ese momento, el chico le indicó a la mesera que pagara su parte con tarjeta de crédito, siendo 1972 pesos por persona.

“Mira te puedes cobrar 1972 de aquí”, le dice el chico a la mesera. Mientras que la otra chica le pide por favor que se haga cargo de la otra mitad para completar la cuenta. “O sea cómo, te tendría que poner 2.000 pesos”, le asegura la joven en el video.



Foto: Primera cita. Fuente: Pexels

Sin embargo la situación no finalizó allí, ya que la joven mostró su malestar: “Es que no es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, aparte el servicio. Eso no se hace, es lo mínimo que deberías hacer”.

Algunos usuarios de TikTok le aseguraron al hombre que actuó mal, y que él tendría que haber cubierto todos los gastos en la primera cita. Mientras que algunas mujeres le aseguraron que está bien lo que hizo, y que la joven no debería haberle dicho eso y que tendría que haber pagado lo que a ella le correspondía.