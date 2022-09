iPhone 14: un buen teléfono para todos, salvo para quienes ya tengan el 13

El nuevo iPhone 14 que Apple presentó la semana pasada y que llegará a las tiendas este viernes es un modelo de teléfono sólido y de calidad, igual que lo fue su antecesor, el 13, pero cuyas mejoras no justifican la actualización si ya se dispone de la versión anterior.



Mejoras técnicas, pero sin modificar la esencia del 1iPhone 3



Apple ha ido en esta ocasión a por la apuesta segura dado el gran éxito de su anterior modelo de teléfono, que tuvo una excelente acogida entre el público y sobre el que se ha limitado a realizar algunas mejoras técnicas, pero sin modificar sustancialmente la esencia del 13.

El iPhone 14 es, como su predecesor, un móvil de gran potencia y diseño, con la elegancia propia de Apple reflejada en una pantalla OLED brillante de 6,1 pulgadas (6,7 pulgadas en el caso de 14 Plus) y un acabado de aluminio impoluto en colores negro, blanco, azul, morado y rojo.



Única novedad: la inclusión del color morado



La única novedad significativa en el diseño es, de hecho, la inclusión del color morado -no disponible para el modelo 13-, así como la desaparición de la ranura para la tarjeta SIM en EE.UU., donde el teléfono sólo podrá usarse con la SIM virtual preinstalada (eSIM).



Con 1.200 nits, el brillo de la pantalla es excelente y se complementa con las mejoras en la cámara para ofrecer una experiencia de imagen de muy alta calidad.



La cámara -compuesta como es habitual de una lente principal y un ultra gran angular- es, de hecho, donde se concentran la mayoría de innovaciones con respecto al modelo anterior, al incorporar una apertura de 1,5 para fotografías tomadas en entornos de poca luminosidad.



Para este tipo de situaciones, Apple también ha integrado en el iPhone 14 la tecnología de fotografía computacional Photonic Engine, que mediante aprendizaje automatizado y en coordinación con la nueva apertura permite sacar fotos de gran calidad incluso en entornos sin prácticamente luz.



Según pudo comprobar EFE, la nueva cámara del iPhone permite identificar la cara de una persona en una fotografía tomada por la noche en una calle sin iluminar.



Apple mantiene el chip A15 Bionic



Al margen del diseño, el otro elemento que refuerza la tesis de que Apple ha apostado por la continuidad en esta ocasión es que haya mantenido el chip A15 Bionic, el mismo que utiliza el iPhone 13, cuando lo más habitual es que los nuevos teléfonos incorporen procesadores de última generación.



El rendimiento y potencia, por tanto, son los mismos que los del modelo previo -que ya era el más potente del mercado-, aunque sí mejora ligeramente la vida útil de la batería, según pudo comprobar EFE.



El nuevo teléfono de Apple, diseñado para el flamante sistema operativo iOS 16, incorpora también alertas automáticas en caso de accidente de tráfico y la posibilidad de realizar envíos de mensajes de emergencia vía satélite cuando no se disponga de cobertura, una opción que según observó Efe resulta muy intuitiva cuando se tiene que usar.

