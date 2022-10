Instagram se cae y suspende miles de cuentas sin aviso

A solo unos días de que la red de mensajería instantánea WhatsApp, sufriera una caída a nivel global, este lunes su compañera Instagram ha sufrido el mismo problema.



De acuerdo con el portal especializado DownDetector, el 73% de los informes apuntan a problemas con el inicio de sesión, el 14% ha denunciado que no le carga la red social y el 12% ha advertido de fallos en la aplicación.



Cuentas suspendidas



Pero no solo es la falla en el servicio como en ocasiones anteriores, sino que en esta ocasión se suma que muchos usuarios están han señalado que sus cuentas aparecen como suspendidas, mientras que otros aseguran que están perdiendo un gran número de seguidores.

Varios usuarios de Instagram publicaron capturas de pantalla en sus cuentas de Twitter que mostraban que se habían desconectado de sus cuentas sin explicación, incluso después de apelar su suspensión.

"Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022", es el mensaje que muchos internautas han recibido en su móvil, el cual ha sido compartido a través de capturas de pantalla en otras redes. "Tu cuenta infringe nuestras normas comunitarias, si no podemos confirmar tu cuenta, se inhabilitará permantemente» o «en estos momentos nadie puede ver esta cuenta en Instagram y no puedes usarla".





Un usuario de Instagram tuiteó: “Algunos de nosotros tuvimos que ingresar nuestro correo electrónico y número de teléfono para verificar la cuenta. Ahora la contraseña ha sido cambiada y no podemos volver a entrar porque nuestra contraseña ha sido cambiada”.



Usuarios señalan pérdida de seguidores

Otro usuario frustrado de Instagram escribió en Twitter: “¡No se trata solo de una caída, están suspendiendo cuentas y amenazando con eliminarlas!”.



La falla parece estar afectando a los titulares de cuentas de Instagram de alto perfil, como la estrella de fútbol Cristiano Ronaldo.



Ronaldo, que tenía 493 millones de seguidores en Instagram hace solo un día, parece haber perdido 3 millones de seguidores, según The Verge.



La suspensión de una cuenta tiene lugar cuando el perfil en cuestión publica contenido que infringe las normas de la plataforma. Para recuperar la cuenta, la red social da de plazo 30 días para que la persona rechace esa decisión. Durante el tiempo que esté suspendida, el usuario no puede acceder a la red social y sus seguidores no pueden ver su contenido.



Instagram confirma falla



La plataforma confirmó el problema en Twitter , afirmando: “Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y nos disculpamos por las molestias”.





