Infinix tiene programado su lanzamiento público en México el 19 de julio, luego de que llegó al país a inicios de 2023. En entrevista, Antonio Tercero, la cabeza de la división local, habla de las expectativas de la marca asiática y lo que los consumidores mexicanos pueden esperar de la misma.

Infinix Mobility, cuya empresa matriz es el corporativo Transsion, cuenta con una presencia internacional que abarca ocho regiones y más de 80 países.

¿Por qué Infinix decide apostar por México?

Creo que una de las principales razones por las cuales decidimos llegar a México es para acercar la tecnología a la gente joven y empoderarla. Sabemos que los jóvenes en México son muy exigentes y que la sociedad mexicana está esperando lo mejor.

Entonces, ¿se dirigirán solo a los jóvenes?

Buscamos llamar la atención de personas entre los 18 a 35 años, quienes están esperando interactuar con la tecnología, hacerla parte de su vida, desde las cámaras hasta el almacenamiento. Eso no quiere decir que no queremos llevar la tecnología a todos los segmentos, pero sabemos que el de 18 a 35 años es el que está buscando lo que nosotros traemos.

¿Qué es lo que pueden esperar los consumidores de parte de Infinix?

Tenemos celulares asequibles, es decir, nuestros precios son muy competitivos. Además, somos conscientes de que los clientes están esperando una buena respuesta con relación a velocidad, calidad de imagen, videos y juegos, entre otros aspectos.

¿Cuál es el rango de precios que están considerando para México?

Pensamos en un gama de entrada por debajo de los 3,000 pesos y en un teléfono de un segmento mayor por alrededor de los 10,000 pesos. Sin embargo, el precio pasa a un segundo plano, ya que los usuarios se llevarán el mejor equipo según su presupuesto.

¿Cómo piensan posicionarse en la mente del consumidor?

Lo primero es que la tecnología que estamos acercando será accesible para ellos. Luego, hay tres factores importantes: el performance de los dispositivos, la carga, una carga más duradera en el teléfono, y las asociaciones que logremos con otras compañías.

Ahora mismo tenemos a JBL que nos apoya con la parte del sonido y la colaboración con Free Fire en juegos móviles.

¿Cómo es esta colaboración con JBL?

En la serie Note que tendremos, por ejemplo, el sonido del teléfono no solo está certificado por JBL, sino que los componentes de las bocinas son JBL. Se trata de uno de nuestros socios más importantes.

Imagen: Especial

¿Cuáles son las familias de Infinix que estarán listas en México?

Tendremos las cuatros series: Smart, Hot, Note y Zero. Empezamos con las tres primeras aquí, ya están en el mercado ahora mismo, y estaríamos explorando el lanzamiento de Zero a finales de este año, que es nuestra familia tope de gama, pero entre comillas, porque no dejará de ser accesible.

¿Mantienen la idea de hacer lanzamientos casi al mismo tiempo en los distintos mercados?

Como corporativo, sí queremos hacer los lanzamientos casi de manera simultánea; habrá algún retraso de días o semanas, por supuesto, pero la intención es que todos los lanzamientos que hagamos en México estén alineados con los globales.

¿Cómo va el despliegue de la marca por Latinoamérica?

Empezamos en la parte de Sudamérica con Colombia y otras naciones. Este año logramos posicionarnos en Centroamérica en mercados oficiales, área que queremos desarrollar de la mejor forma junto con México.

¿Cuál es la proyección que esperan específicamente en México?

Lo primero es posicionarnos en el mercado mexicano como una de las principales marcas y opciones. La meta es tener una participación de mercado del 5% en los próximos seis meses. Posteriormente, queremos ocupar uno de los cinco primeros lugares de ventas.

¿Qué alianzas ya cerraron con tiendas y operadores?

Ya contamos con tres de las principales departamentales: Liverpool, Suburbia y Sears, además de Amazon para los clientes que prefieren las compras en línea. No descartamos la suma, en el corto plazo, de Telcel y AT&T como operadores.

También ya estamos en negociaciones con Coppel, Elektra y Walmart, con la meta de estar en sus tiendas en algún momento del último cuarto del año. Asimismo, nos concentramos en tener un producto muy potente en Altán (la empresa de telecomunicaciones estatal mexicana), donde ya estamos muy adelantados.

¿Qué se puede esperar del soporte técnico de Infinix?

Dentro de la compañía matriz Transsion, contamos con un centro de servicio llamado Carlcare Service Center, el cual tiene 2 mil 300 unidades a nivel mundial. Este nos brindará toda la parte de soporte también en México. Dicho de otro modo, en caso de que el cliente presente algún problema con su teléfono, tendrá una gran experiencia en la parte de servicio.

