Impulsan capacitación tecnológica para jóvenes

Eduardo Aguilar es un estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial. Al terminar sus estudios universitarios, el joven planea desarrollar, utilizando tecnología vestible (weareables) e inteligencia artificial, una herramienta que permita detectar, a temprana edad, algunas enfermedades en las personas.

Así como Eduardo, otros 39 estudiantes mexicanos, tuvieron la oportunidad de ser parte de “Seeds For The Future”, el programa insignia de responsabilidad social que Huawei lanzó en 2008 a nivel global y que, desde 2015, capacita a estudiantes mexicanos que desean incursionar en el mundo de la tecnología.



“Fue bastante gratificante haber pertenecido a este programa de Huawei, porque me amplió la perspectiva en cuanto el mundo tecnológico y despertó mi deseo de desarrollarme en el área de la telemedicina”, señaló el estudiante oriundo de Zacatecas.



Actualmente, Eduardo cursa el séptimo semestre de ingeniería en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El estudiante fue seleccionado para participar en “Seeds For The Future” gracias a su proyecto de un dispositivo vestible aplicado a la electrónica biomédica.



Cabe señalar que, a través de estos dispositivos, se busca monitorear los signos biológicos de las personas (temperatura, ritmo cardiaco...), los cuales envían una alerta a otros electrónicos (como celulares) sobre su salud del paciente.



Originalmente “Seeds For The Future “ era un programa que se llevaba a cabo de manera presencial en China, lugar al que los estudiantes acudían durante dos semanas. Ahí los jóvenes ganadores eran capacitados.

Actualmente, en su sexta edición nacional, debido a la pandemia de Covid-19, se realizó de manera virtual y se amplió la convocatoria a 40 estudiantes mexicanos, quienes tuvieron un acercamiento de primera mano con la tecnología del gigante asiático.



“Estamos muy sorprendidos con los jóvenes mexicanos por ser un grupo comprometido y siempre dispuesto a avanzar hacia el conocimiento tecnológico”, dijo Shay Wa Yu Tan, gerente de Relaciones Públicas de Huawei Technologies de México.

Voces del éxito

Por su parte, Amparo Méndez, de 21 años, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información, fue la única participante seleccionada del estado de Oaxaca.



Ella, desarrolló una aplicación educativa basada en software Android que va dirigida a niños de entre los cinco a los siete años, con el objetivo de promover una conciencia a favor del cuidado del medio ambiente.

Con este desarrollo para dispositivos móviles, Amparo, quien estudia en la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, busca enseñar a los niños, a través de juegos lúdicos, los valores y las actitudes que tenemos que tener frente a nuestro entorno y cómo cuidar a las especies endémicas.



“Tenemos una responsabilidad social como tecnólogos de que debemos emplear la tecnología como una herramienta más para fomentar valores de cuidado y prevención del medio ambiente. El programa de Huawei me deja muchas herramientas para continuar mi misión que es fomentar e impulsar a mujeres a introducirse en la tecnología”, finalizó Méndez.