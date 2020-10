Los lanzamientos de los smartphones no se han detenido a pesar de que el coronavirus Covid-19 complicó el panorama de los fabricantes. Este año ya vimos los mejores de las marcas con mayor participación de mercado del mundo. Samsung presentó sus modelos Note 20 y teléfonos de pantallas flexibles. Apple hizo lo propio con la llegada de su línea de iPhone 12. Toca el turno de Huawei y su Mate 40.

La compañía china está enviando invitaciones para presenciar, de manera virtual, el lanzamiento de su próximo teléfono inteligente premium que, de acuerdo con los rumores, estará equipado con un procesador chip Kirin de gama alta. Sin embargo, hay expectación al respeto pues, como parte del veto que la marca enfrenta en Estados Unidos, Huawei debe trabajar bajo restricciones comerciales que llevaron a los fabricantes de chips como TSMC a retirarle su asociación por lo que esta ha dejado de tener acceso a tecnología de procesamiento de vanguardia para modelos futuros.

De acuerdo con lo que se sabe, el Mate 40 todavía pudo ser fabricado sin dichas limitaciones por lo que se dice que el chip Kirin de 5 nanómetros del este modelo será rápido y eficiente, aunque, no se espera que llegue a otros teléfonos en el futuro.

Por otra parte, se especula que el nuevo smartphone mantenga el diseño de su predecesor, el Mate 30, es decir que, buscando destacar en el área de fotografía mediante su asociación con la marca Leica, presente una combinación de varios lentes en la parte trasera. Se dice también que incluirán una nueva "lente de forma libre" que estará destinada a mejorar las imágenes de gran angular.

Además, se espera que cuente con una pantalla curva. No obstante, de acuerdo, con información de algunos analistas, el modelo no llegará sino hasta el 2021, de ser así, aún faltan meses para que los usuarios puedan probar lo último de la marca.

Lee también: El virus de Covid-19 vive 28 días en un celular: Centro Australiano para la Preparación de Enfermedades

¿Cuándo?

Huawei ha anunciado que revelará la serie de smartphones Mate 40 en un evento virtual el 22 de octubre a las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México.

En la invitación la empresa no proporciona mucha información de lo que representará, únicamente pueden leerse dos frases: “Un salto al futuro” y “Un poder sin precedentes llegará muy pronto”. Lo que sí aclaran es que el director ejecutivo y CEO de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, presentará los nuevos lanzamientos que no se limitan a la nueva serie Mate sino que incluirán otros productos, aunque no hay más detalles al respecto.