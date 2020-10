Huawei FreeBuds 3i: los audífonos inalámbricos ideales

Para un amante de la música o, bien, para una persona interesada en ejercitarse en el gimnasio, un buen par de audífonos es la materialización del placer mismo. Y es que pueden marcar la diferencia entre una sesión de ejercicio exitosa o, bien, una “sin ángel”, de esas en las que uno solo cuenta los minutos para que terminen… Sin embargo, ¿cómo elegir los audífonos inalámbricos ideales? Para escoger los mejores se deben considerar los siguientes criterios: buen sonido, tecnología de punta bien enfocada al usuario y un precio accesible. ¿Estamos siendo demasiado exigentes? No, si consideramos opciones como los FreeBuds 3i, de Huawei.

Música para tus oídos

En 1963, Muddy Waters, el legendario cantante estadounidense de Blues, grabó su cuarto álbum, llamado Folk Singer. Este disco no solo es famoso por las canciones de Waters o la calidad de sus músicos, sino también porque se grabó de modo que pudiera escucharse como si uno estuviera frente a un cantante folk en vivo, en una sesión privada, con las almas de los instrumentos al descubierto. Ahora bien, para captar mejor la sutil belleza de este álbum, nada como escucharlo con unos buenos audífonos.

Y es ahí cuando nos funcionaron mejor los FreeBuds 3i: sonidos medios sumamente ricos, agudos perfectos y graves profundos. Se puede escuchar el ligero rechinido de los dedos de Waters cuando recorren las cuerdas de su guitarra. La piel se pone como de gallina. El corazón vibra con el sonido del bajo.

¿Y para la música moderna? De Skrillex a Bad Bunny, todo el rango es increíblemente vivo en tus oídos. Y lo mejor de todo es que los audífonos poseen cancelación de ruido activa que funciona muy bien, por lo que te aíslas con tu música. El resultado: placer absoluto. (Por cierto, no todos los audífonos inalámbricos del rango poseen esta característica a este precio. Por ejemplo, no la incluyen los Airpods, de Apple.)

Tecnología para todos

En el lado tecnológico, lo menos que le puedes pedir a tus audífonos inalámbricos es facilidad para conectarse con tus equipos (smartphones o tablets), una batería que esté a la altura de tus exigencias y un diseño atractivo pero, principalmente, cómodo. En estos rubros, los FreeBuds 3i obtuvieron palomitas.

Los conectamos sin problema con un Huawei P20 Pro pero también con smartphone con Android y con una Matebook D15, de Huawei. (También se pueden conectar con equipos iOS.) En todos los casos, el proceso nos tomó un par de minutos por equipo. Y, una vez conectados, la experiencia inició de inmediato y fluyó a la perfección.

Por otro lado, si buscas usarlos para mantener una conversación por teléfono o, bien, por Zoom, los FreeBuds 3i cuentan con tres micrófonos, por lo que ayudarán a que tu voz se distinga con claridad. (Equipos de otras marcas, por ejemplo, los Airpods, ofrecen solo dos micrófonos.)

En cuanto a la batería, tuvimos los audífonos a prueba durante unos días. Los cargamos únicamente tres veces. (Para ello, ¡traen cargador! Se trata de un USB-C incluido en la caja.) La gente de Huawei dice que una carga completa dura tres horas y media de uso continuo. Nos parece que podría ser un poco más. Conclusión: su batería también te hará feliz.

Diseño ideal

La tecnología puede ser la más avanzada pero si el diseño no te ajusta, puede que no sea para ti… En comparación con los Galaxy Buds, de Samsung, los Huawei FreeBuds 3i nos parecieron mucho más cómodos: aunque ambos productos vienen con gomas de distintos tamaños para usar el que mejor ajuste (y que ayudan a brindar cancelación pasiva de ruido), el diseño de los audífonos de Huawei es más fácil de manipular gracias a que se pueden sostener de los extremos alargados. Esto es ideal para no tocar los audífonos, ya que sobre su superficie es donde se pueden manejar sus funciones: un toque rápido puede ayudarte a adelantar la canción; un doble toque puede ayudarte a poner pausa o play.

Precio correcto

Buenos, bonitos y… ¡súper accesibles! Este es uno de los factores que hoy en día puede cerrar una compra inteligente. En este caso, se cumple este punto, ya que, mientras que unos Airpods de Apple pueden costar $3,599.00 pesos, los Huawei FreeBuds i3 tienen un precio de $2,499.00. Y esto resulta muy bueno considerando la calidad de su sonido (que incluye cancelación activa de ruido, característica premium) y sus cualidades técnicas.