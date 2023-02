Honor lanza su primer plegable insignia Magic Vs

En medio de una fuerte expectativa, HONOR presentó su nuevo smartphone insignia plegable, el HONOR Magic Vs, durante el primer día de actividades del Mobile World Congress que se lleva a cabo del 26 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España.



HONOR Magic Vs



El HONOR Magic Vs es el primer smartphone plegable que debuta fuera de China, con la llegada de este dispositivo, el fabricante asiático, se suma a la tendencia de los celulares plegables.



Con un grosor de 12.9mm cuando está plegado y un peso de 267 gramos, el HONOR Vs presume ser un plegable de formato compacto, ligero y delgado.



Adicional, cuenta con una batería de 5000mAh, según el fabricante, se ubica como el de mayor capacidad entre los smartphones plegables de menos de 270g que están disponibles en el mercado.

Una bisagra robusta



De acuerdo con HONOR, el plegable Magic Vs, cuenta con una bisagra superligera sin engranajes, utilizando la tecnología de fundición de una sola pieza, que le permite tener una resistencia de al menos 400 mil pliegues.



Según las pruebas realizadas por TÜV Rheinland, lo que equivale a más de diez años de uso basado en 100 pliegues por día, lo que sienta un nuevo precedente para el diseño de smartphones plegables.



De acuerdo, George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Led, expresó que la bisagra de HONOR Magic Vs se pliega sin dejar huecos y despliega una pantalla casi totalmente plana cuando está desplegado



Una pantalla doble envolvente



Cuando se despliega el HONOR Magic Vs posee una pantalla externa de 6.45 pulgadas fácil de usar con una relación de aspecto 21:9 y una relación pantalla-cuerpo del 90%.



Para evitar la fatiga y el cansancio visual, su pantalla interna de 7.9 pulgadas cuenta con Dynamic Dimming, Circadian Night Display y modulación por ancho de pulso (PWM) de 1920Hz, la frecuencia más alta jamás alcanzada en los actuales mercados de smartphones plegables.





Cámara, rendimiento y multitarea



En cuanto al apartado de fotografía cuenta con un sistema de cámara triple en la parte trasera que comprende una cámara principal IMX800 de 54MP, un ultra gran angular y un macro de 50MP, con zoom óptico 3X de 8MP.



En el tema de rendimiento, el plegable es impulsado por el snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm que ofrece un desempeño con mayor eficiencia energética para una experiencia fluida.



El HONOR Magic Vs corre sobre la última versión de HONOR MagicOS 7.1 basada en Android 13. Además de contar con un Smart Multi-window y APP Extender para apoyar la multitarea a través de aplicaciones.





Precio y disponibilidad del Magic Vs



Finalmente, el HONOR Magic Vs está disponible en los colores, Cian y Negro y tendrá un costo de 1.599 euros para el modelo con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Aun no tiene fecha de lanzamiento para México.

