HONOR lanza en México su Magic Series

La compañía HONOR México anunció recientemente la llegada al país de sus dispositivos insignia HONOR Magic5 Pro, HONOR Magic Vs y HONOR Magic5 Lite.



Este lanzamiento marca la primera ocasión en la que la compañía lanza un teléfono plegable en México y forma parte de su nueva estrategia de doble dispositivo insignia.



Después de haber anunciado a nivel global los nuevos integrantes de la HONOR Magic Series durante el World Mobile Congress 2023 en Barcelona, HONOR trae estos dispositivos a México para continuar fortaleciendo su presencia en América Latina.

Leer también: ¿Cómo buscar conversaciones por fecha en WhatsApp?



Este paso forma parte del afán de la firma que, de acuerdo con George Zhao, CEO de HONOR Device Co. Ltd, HONOR tiene para ser uno de los principales proveedores en el mercado latinoamericano.



HONOR Magic5 Pro



El HONOR Magic5 Pro se posicionó en el lugar #1 en los rankings globales de cámara y pantalla de smartphone de DXOMARK, gracias a las innovaciones que brinda.



El dispositivo cuenta con un sistema de cámara triple principal, el cual incluye una cámara gran angular de 50MP con un sensor de mayor tamaño y una apertura más grande para una buena detección de luz, una cámara ultra gran angular de 50MP y una cámara telefoto periscópica de 50MP.



Además, el HONOR Magic5 Pro estrena el nuevo Millisecond Falcon Capture, que optimiza la velocidad de todo el proceso de creación de imágenes. En comparación con la generación anterior, la velocidad de inicio aumentó un 102%, la velocidad de enfoque se incrementó un 245%, la reacción del obturador aumentó un 147% y la velocidad de imagen se incrementó 118%, según señaló HONOR.



La Captura Falcon en Milisegundos no solo le proporciona al HONOR Magic5 Pro una velocidad de captura de calidad, sino que también aumenta la claridad de sus imágenes, garantizando que los usuarios puedan capturar cualquier escena compleja en milisegundos.



Este equipo cuenta además con una pantalla flotante LTPO de 6.81 pulgadas de cuatro curvas y de 120Hz, acompañada de la tecnología de mejora del nivel de iluminación, que garantiza una experiencia visual envolvente en cualquier tipo de escenario.





Además, una innovación adicional es que es la primera tecnología del sector de atenuación PWM de 2160 Hz a las pantallas LTPO. Gracias a esta función, el HONOR Magic5 Pro reduce las fluctuaciones de brillo de la pantalla y disminuye la aparición de parpadeos, lo que minimiza la fatiga visual y proporciona una experiencia de visualización cómoda, incluso en entornos con poca luz.



El HONOR Magic5 Pro incorpora un Discrete Display Chipset para mejorar la calidad visual de las imágenes en movimiento. Esta tecnología mejora la calidad de video y cancela el desenfoque por movimiento, para garantizar a los usuarios una mejor experiencia de visualización de video.



Además, este chipset produce resultados HDR excepcionales para mejorar la calidad de video, y mejora los efectos SDR a HDR, HDR a HDR 10+.



Por último, el HONOR Magic5 Pro está impulsado por Snapdragon 8 Gen 2, un procesador avanzado de 4nm con CPU Qualcomm Kryo integrada y GPU Adreno de Qualcomm, que en conjunto habilitan una productividad fluida y un entretenimiento ininterrumpido en todo momento.



Para optimizar el rendimiento de los juegos, el HONOR Magic5 Pro incorpora GPU Turbo X con optimización de instrucciones gráficas y un AI Scheduling Engine que reconoce la escena en curso y genera fotogramas adicionales entre los existentes para ofrecer imágenes más precisas.



HONOR Magic Vs



Como el primer teléfono insignia plegable de HONOR que debuta en México, el HONOR Magic Vs es un dispositivo delgado y ligero, al estar plegado tiene un grosor de solo 12.9mm y pesa 267g.



Para lograr ser tan liviano, el HONOR Magic Vs cuenta con una bisagra superligera sin engranajes, esto se logró gracias a la tecnología de procesamiento de fundición de una sola pieza lo que resultó en una disminución de número de componentes de 92 a 4.



El nuevo insignia también cuenta con un diseño sin gap para mejorar la experiencia del usuario.





El HONOR Magic Vs también se diferencia del resto de los plegables existentes, los cuales suelen tener una pantalla larga y estrecha al momento de plegarse, según señaló la firma.



Para brindar una experiencia más productiva, el HONOR Magic Vs cuenta con una pantalla externa fácil de usar de 6.45 pulgadas, la cual tiene una relación de aspecto 21:9 y una relación pantalla-cuerpo del 90%.



Asimismo, cuando está desplegado, el HONOR Magic Vs ofrece una experiencia similar a la de una tablet con una pantalla interna extra ancha de 7.9 pulgadas.



Además, para proteger la salud ocular de los usuarios con diferentes enfoques, el HONOR Magic Vs ofrece soluciones profesionales de confort ocular que incluyen atenuación dinámica, visualización nocturna circadiana y atenuación por modulación por ancho de pulso (PWM) de 1920Hz, la frecuencia más alta jamás alcanzada en los smartphones plegables actuales, perfecta para quienes pasan largas horas frente a la pantalla.



Con una batería de 5000mAh, el HONOR Magic Vs cuenta con la mayor capacidad de batería entre los smartphones plegables de menos de 270g que están disponibles actualmente.



Junto con HONOR SuperCharge de 66W, el HONOR Magic Vs permite cargar la batería al 100% en tan solo 46 minutos.



HONOR Magic5 Lite



El HONOR Magic5 Lite incluye una pantalla curva OLED de 120 Hz y una tasa de muestreo táctil de 300 Hz, con tecnología HONOR Shield Glass de 6.67 pulgadas, soporta una resolución de 2400x1080 pixeles y muestra hasta 1,070 millones de colores.



Esto permite que el dispositivo registre y reaccione casi instantáneamente a las entradas del usuario, lo cual significa una ventaja a la hora de jugar videojuegos.



Además, el HONOR Magic5 Lite ofrece una prevención de pulsaciones erróneas habilitada por Inteligencia Artificial para evitar molestias innecesarias causadas por toques accidentales.





El HONOR Magic5 Lite hereda el diseño de cámara de la HONOR Magic Series, con un Matrix Star Ring circular que incluye una cámara principal ultra nítida de 64MP, una gran angular de 5MP y una macro de 2MP.



A pesar de tener solo 7.9mm de grosor y 175g de peso, el HONOR Magic5 Lite cuenta con una batería ultra grande de 5100 mAh que DXOMARK reconoció como la que brinda la mejor experiencia en su clase.



Con esta batería, el dispositivo es capaz de soportar hasta 29 horas de streaming de YouTube Music, 24 horas de streaming de YouTube, 19 horas de navegación TikTok, 21 horas de exploración de redes sociales u 11 horas de juegos con una sola carga.



Asimismo, con la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 695 5G, el HONOR Magic5 Lite ofrece un rendimiento sólido en aplicaciones de productividad y entretenimiento.



La experiencia de usuario se mejora aún más gracias a HONOR RAM Turbo, que permite al smartphone utilizar una parte del almacenamiento como RAM para mantener más aplicaciones activas para una multitarea más eficiente.



HONOR X Series y HONOR Pad 8



Cabe señar además, que recientemente se unieron al portafolio de HONOR los dispositivos de la nueva X Series: el HONOR X7a y X8a.



Estos dispositivos de gama media buscan democratizar el acceso a la tecnología para todas las personas.





Precios y disponibilidad



El HONOR Magic5 Lite se encuentra ya disponible en la página oficial de HONOR y en algunos distribuidores con un precio de 9,999 pesos. La disponibilidad y precio de HONOR Magic5 Pro y Magic Vs, serán anunciados próximamente.



Por su parte, el precio de HONOR X8a es de 7,999pesos y el HONOR X7a en 6,269pesos. La HONOR Pad X8 tendrá un precio de 4,999 pesos.

Leer también: Cómo proteger mi cuenta de Facebook

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters