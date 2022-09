Hombre rompe el TikTok por hacerse una esposa e hijos de trapo

En el mundo se dan buenas ideas, otras no tanto, y también están las que definitivamente sobrepasan los límites de lo raro. Y para comprobarlo basta con echar un vistazo a las redes sociales para encontrarnos con muchas de estas historias, destacando por ser únicas y asombrar hasta el punto de dejar intrigadas a las personas, y con ganas de saber más, como el hombre que tiene esposa e hijos hechos de trapo.

Muchas cuentas que abundan en internet no tardan en volverse virales por lo irreales que podrían llegar a ser, llegando a superar hasta la misma ficción. Es el caso de Cristian Montenegro, de 49 años, quien a través de TikTok comparte su vida con sus peculiares esposa e hijos.

Cansado de la soltería, este hombre decidió formar una familia con Natalia, su actual pareja sentimental, una muñeca de trapo con quien protagoniza las historias en los videos que sube en su perfil de TikTok. Y no oculta su felicidad cuando comparte tiempo con ella, y ahora que se ha vuelto viral la emoción es aún mayor.

La familia perfecta, hecha de trapo

Cristian no solo tiene una esposa de trapo, su hija e hijo también están hechos del mismo material y forman parte de las publicaciones que comparte en redes sociales. Es por ello que ha despertado muchas reacciones, la mayoría negativas, razón por la cual el hombre optó por bloquear todos los comentarios y dejar de ver las críticas que abundaban por su modo de vida.



Es tanto el revuelo que provoca la familia de trapo que muchas personas se preguntan si todo lo que está haciendo Cristian es parte de una broma o una farsa, otros más se dicen preocupados por su salud mental y le recomiendan que solicite ayuda profesional, algunos simplemente se burlan de su situación, pero para otros esta historia es interesante y están al pendiente de lo que sube en la famosa plataforma de videos cortos.

Desde su perfil @montbk5959 en TikTok, Cristian Montenegro comparte los momentos en pareja que pasa en compañía de su muñeca de trapo, las citas que realizan, así como las actividades que tiene con sus hijos.

A pesar de que no es posible comentar sus videos, la curiosa situación lo ha convertido en una persona con muchos seguidores, hoy registra más de 14 mil y acumula 167 mil me gusta en todos sus videos.

Pese a las críticas y los comentarios negativos por el rechazo de este tipo de unión, el protagonista de esta historia continúa subiendo en la red social las diferentes actividades en las que involucra a su pareja de trapo, como pasar tiempo al aire libre, o acostados en el campo, festejando cumpleaños, e incluso visitando a los padres de Cristian, pues al parecer los suegros ya la han aceptado como parte de su familia.



Aunque ha declarado que mientras no consiga una pareja de verdad mantendrá su relación con su novia de trapo, Cristian asegura que sus sentimientos son reales y que tiene una enorme atracción hacia su muñeca, afirmando que gracias a ella ha sabido valorar el amor. “Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, dijo.

