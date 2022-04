Hacia la educación hibrida: tendencias de trabajo en el futuro

La conferencia “Camino a la Nueva Educación Hybrid: Learning Summit Latam'', organizada por la empresa Microsoft, reunió a docentes y personajes comprometidos con mejorar la educación, quienes compartieron sus experiencias de enseñanza durante la pandemia.



Expusieron estrategias que han implementado para mejorar el aprendizaje y retos a los que se enfrentan alumnos y docentes con el uso de la tecnología.



Nicola Doherty, líder del área de Educación de la plataforma LinkedIn, a través de EMEA y LATAM, participó con el tema “El cambio de paradigma ¿Qué esperar en materia de habilidades? Tendencias y oportunidades”, en el que habló sobre los desafíos de los profesionistas una vez que entran al ámbito laboral y cómo desde las universidades se les puede ayudar en el desarrollo de habilidades funcionales y competitivas.

61% de los profesionales consideran que no los prepararon bien para el mundo laboral



De acuerdo con una encuesta realizada entre estudiantes, dice Nicola que “el 61% de los profesionales consideran que sus estudios no los prepararon del todo para ingresar al mundo laboral.” Sobre esto, explicó también que en medida que el uso de la Inteligencia artificial (IA) y la automatización aumenta, el impacto es más evidente en dos sectores; primero, en la habilidad cambiante que necesita el mercado laboral y segundo, en las habilidades requeridas internamente en cada una de las instituciones educativas.



Por lo tanto, Doherty considera que es indispensable “Proporcionar a las instituciones el acceso a los datos para identificar las competencias que necesitaremos en el futuro es la clave para garantizar que los estudiantes estén adecuadamente preparados para el trabajo.”



Los 10 roles más demandados en México según LinkedIn



De hecho, mediante la plataforma LinkedIn se contribuye a la mejor comprensión y gestión de estos desafíos a través de la recopilación de datos, por ejemplo, su gráfico económico “Digital map”, muestra las trayectorias profesionales en tiempo real de sus 800 millones de miembros, 57 millones de compañías y 24 millones de trabajos con 38 mil habilidades mapeadas en todos ellos, además de información de 120 mil escuelas.



También se elaboran informes basados en los puestos que más han incrementado personas a sus filas, y enlista los 10 roles más demandados en México. Actualmente son:



Representación de Desarrollo de negocios.

Investigador/a UX

Ingeniero/a de datos

Analista de servicio al cliente

Desarrollador/a backend

Científica/o de datos

Asistente de Investigación clínica.

Especialista en sitio

Ingeniera/o de pruebas de software

Desarrollador/a front-end



Las 10 habilidades más demandadas



Sin embargo, las habilidades tecnológicas, dijo Nicola, no son las únicas en las que se deben enfocar las universidades, pues de acuerdo con el estudio “Future of jobs”, realizado por El Foro Económico Mundial en colaboración con LinkedIn, se destacó que entre las 10 habilidades más demandadas previstas para 2025 hay “soft skills” o “habilidades blandas”:



Pensamiento analítico e innovación

Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje

resolución de problemas complejos

pensamiento crítico y análisis

creatividad, originalidad e iniciativa

liderazgo e influencia social

uso, seguimiento y control de la tecnología

tecnología de diseño y programación



Según dicho informe, considerar en los planes de estudio la enseñanza de alguna de estas habilidades será útil pues “el aumento de la inteligencia artificial solo hace que las habilidades sociales sean cada vez más importantes, ya que son precisamente el tipo de habilidades que los robots no pueden automatizar".



Para finalizar su participación, Nicola Doherty dijo que “Si las instituciones educativas pueden aplicar una metodología para desglosar las habilidades y enseñarlas a los estudiantes cuando ingresen a la fuerza laboral, se reducirán esas brechas de habilidades.” y añadió como recomendación que estas “soft skills” también sean incorporadas en los planes de estudio.



