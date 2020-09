Habrá PlayStation 5 bañada en oro y otros detalles que debes saber de la nueva consola de Sony

El día de ayer Sony le puso fin al misterio de los precios y fecha de salida de la PlayStation 5. Durante un evento virtual, la compañía anunció por fin el día oficial de lanzamiento, costos y mercados a donde llegará primero su modelo más reciente de consola. Sin embargo, existe una versión exclusiva solo para los amantes del lujo y de los videojuegos: una PS5 bañada en oro.

Los precios regulares de la PlayStation 5 quedaron así: el modelo con lector de discos, tendrá un precio de 13 mil 999 pesos. Mientras que la versión digital de la consola costará 11 mil 499 pesos. La fecha de lanzamiento es el 12 de noviembre en México, Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Para el resto del mundo, la consola estará disponible una semana después, el 19 de noviembre.

No obstante, la versión bañada en oro (de 18 o 24 kilates), además de la bañada en oro rosa o aquella bañada en platino, tendrá un costo diferente. Estos lujosos modelos de consola están disponibles para preventa en Truly Exquisite, una tienda de objetos exclusivos con sede en el Reino Unido. Al comprar uno, los usuarios recibirán un par de accesorios: la diadema 3D Pulse Headset y dos controles DualSense (todo bañado en oro, obviamente).

Truly Exquisite, en su página web, ha mencionado que únicamente se harán 250 consolas de cada uno de los tres diseños de acabados de lujo. Las consolas se empacarán en una “caja de exhibición de madera de lujo”, además de que contarán con un certificado de autenticidad. Asimismo, “cada consola estará numerada individualmente del 1 al 250, por lo que cada pieza es verdaderamente única”.

Los precios de estos objetos de lujo son los siguientes:

Los modelos de PlayStation 5 con lector de discos con baño de oro de 24K: 8 mil 99 libras esterlinas (unos 220 mil 436 pesos); la versión bañada en oro rosado de 18K: 8 mil 199 libras esterlinas (alrededor de 223 mil 158 pesos); y el modelo bañado en platino: 8 mil 299 libras esterlinas (unos 225 mil 880 pesos).

La PS5 versión digital bañada en oro de 24K: 7 mil 999 libras esterlinas (aproximadamente 217 mil 700 pesos); el modelo con baño de oro rosado de 18K: 8 mil 99 libras esterlinas (unos 220 mil 436 pesos); y la versión con baño de platino: 8 mil 199 libras esterlinas (alrededor de 223 mil 158 pesos).

Videojuegos y servicios adicionales

Sin embargo, los anuncios durante el showcase del día de ayer no se limitaron a precios y disponibilidad de la nueva consola de Sony, sino también se enfocaron en adelantos, sneak peeks, previews del gameplay de varios videojuegos, además de imágenes cinemáticas.

La primera revelación de la tarde se hizo de la mano de Square Enix, quienes revelaron el tráiler de un nuevo título de la franquicia de Final Fantasy. El cual llevará por título Final Fantasy XVI. El productor de este Final Fantasy será Naoki Yoshida y el director, Hiroshi Takai.

Brian Horton, director creativo de Insomniac Games presentó escenas cinemáticas y parte del gameplay (capturado en la nueva consola de Sony) de Spider-Man: Miles Morales. En este nuevo título, la historia se ambienta un año después de los eventos del primer juego. Se espera que salga a la venta durante la época de fiestas del 2020.

Asimismo, los fans del universo mágico de Harry Potter tendrán oportunidad de regresar a Hogwarts, pero no la que conocimos de la mano del Trío de Oro, sino una más antigua pues la historia se ambienta a finales de los años 1800. En este juego, que lleva por nombre Hogwarts Legacy, los gamers podrán estudiar, entrenar y prepararse para ser el mejor mago (o bruja) de este Colegio de Magia y Hechicería.

Unos de los grandes avances, y revelaciones, fueron las relacionadas con Call of Duty: Black Ops Cold War. Durante el evento se revelaron las primeras imágenes del modo de campaña de este título. Además, se hizo mención a que habrá un nuevo modo multijugador de combate en línea. También se mencionó que la comunidad de PlayStation “no tendrá que esperar para probar este nuevo modo de juego” pues podrán disfrutar de la versión Alpha del multijugador exclusivamente en PlayStation 4 del 18 al 20 de septiembre. Se espera que la quinta entrega de Black Ops salga a la venta a finales de 2020.

Asimismo, se presentó un tráiler cinemático, así como parte del gameplay, del nuevo título de la saga de Resident Evil, Resident Evil Village, el cual está planeado para salir en 2021. También se mostraron imágenes de Deathloop, un shooter con colores vibrantes y un estilo visual muy particular similar a un cómic, que se espera llegue a la consola para el Q2 de 2021.

Del mismo modo, una edición especial de Devil May Cry 5 estará disponible digitalmente al momento del lanzamiento de la PS5. Por otro lado, durante el showcase, pudimos apreciar cómo “el mundo de Abe se ha vuelto más grande, más malo, más brutal y audaz” en el nuevo tráiler de Oddworld: Soulstorm. Y seguramente más de uno pegó un brinco con el anuncio de Security Breach, un nuevo título de Five Nights at Freddy’s.

También se pudieron apreciar los gráficos detallados del Demon’s Souls, además de muchas criaturas presentes en el videojuego gracias a los minutos de gameplay mostrados durante el showcase de PS5. Este remake viene de la mano de Bluepoint Games. También se confirmó que Fortnite estará disponible al momento de lanzamiento de la nueva consola de Sony.

Entre tantos anuncios de videojuegos, PlayStation reveló el ingrediente con el que planea competir directamente con Game Pass de Xbox. PlayStation Plus Collection, una evolución de PlayStation Plus, le permitirá a los gamers disfrutar de una selección de títulos de PS4 que podrán descargar y jugar en la PS5. Entre los juegos mostrados durante el anuncio de este servicio se pueden mencionar: Bloodborne, God of War, Monster Hunter World, Ratchet & Clank, Days Gone, Final Fantasy XV, Persona 5 y The Last of Us Remastered.

PlayStation Plus Collection estará disponible al momento del lanzamiento de la consola, el cual se tiene planeado para el 12 de noviembre en mercados selectos y para el resto del mundo, el 19 de noviembre de 2020.

Eso no fue todo. Sony dejó una sorpresa para el final: el anuncio de God of War: Ragnarok. En un breve teaser trailer al final del evento, se reveló que el nuevo título de God of War llegará en 2021 para la PlayStation 5.

Asimismo, y con la idea de que no toda la comunidad podrá migrar a la nueva consola al mismo tiempo, Sony ha anunciado a través de su blog que algunos de los nuevos juegos llegarán también a PS4. Los títulos exclusivos de PlayStation que llegarán, al momento de su lanzamiento a PS4 son: Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure y Horizon Forbidden West. Las versiones digitales de PS4 de estos juegos contarán con un upgrade sin costo en ambos modelos de PS5, mientras que las versiones de disco tendrán un upgrade sin costo para la PlayStation 5 con lector de discos.

Otros detalles confirmados

A lo largo de los primeros meses de 2020, e incluso desde finales de 2019, Sony ha confirmado un gran número de detalles técnicos sobre la nueva consola, además de títulos de videojuegos.

En octubre de 2019, se mencionó que la PS5 llegaría a finales de 2020. Este dato se hizo oficial el día de ayer: la nueva consola de Sony saldrá a la venta en mercados selectos el 12 de noviembre y, para el resto del mundo, el 19 de noviembre.

Asimismo, en octubre, se confirmó que esta consola contará con un disco en estado sólido (SSD). Posteriormente, en marzo de 2020, Mark Cerny, arquitecto del sistema, explicó a detalle el funcionamiento y características de la nueva generación de videoconsolas de Sony.

En la parte interna, la PlayStation 5 viene con tecnología de AMD: utilizará una versión personalizada del CPU Zen 2 de 8 núcleos; contará con frecuencias variables de hasta 3.5GHz; una GPU personalizada basada en la RDNA2 de AMD la cual, promete hasta 10.28 teraflops y 36 unidades de computación (CU) a 2.23GHz (también variable). Asimismo, vendrá con 16GB de RAM (GDDR6) y un SSD personalizado de 825GB, lo cual, según Sony, le proveerá a los gamers con cargas más rápidas de juegos.

En cuanto al SSD, Mark Cerny comentó que el objetivo era lograr cargar 5 gigabytes de data en un segundo. Comparado con el tiempo de carga de la PS4, es un avance significativo. Sin embargo, el almacenamiento de esta consola no está limitado a SSD, pues también soportará discos duros USB (los cuales se reservan, en su mayoría, para los juegos de PS4 retrocompatibles). Referente al lector de discos, se sabe que será Ultra HD Blu-ray.

Ambos modelos de la nueva consola de Sony - digital y con lector de discos - se podrán colocar de manera vertical u horizontal. El diseño físico de la PS5 es un cuerpo negro con bordes blancos (aunque, en su mayoría destaca este último color). Esta paleta monocroma se combinará con la del nuevo control. Asimismo, en la parte frontal se pueden apreciar entradas USB-C y USB-A. La diferencia más notable entre ambas es la delgadez: la versión digital, al no contar con lector físico de discos, reduce sus medidas notablemente en ese aspecto.

Ambos modelos de PS5 utilizan el mismo procesador personalizado con CPU y GPU integrados a fin de tener imágenes de alta-fidelidad, lo que incluye gráficos 4K y soporte para ray-tracing (un algoritmo que mejora la iluminación, sombras y reflejos de los videojuegos), además del SSD mencionado anteriormente. Del mismo modo, el audio 3D en combinación con el control DualSense, prometen darle a los gamers una profunda experiencia inmersiva.

Además, la firma japonesa confirmó una serie de accesorios compatibles con esta nueva consola. Entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: una nueva cámara HD, un headset inalámbrico, estación de carga DualSense (para cargar dos controles DualSense al mismo tiempo) y un pequeño control remoto.

Según IGN, entre los videojuegos exclusivos confirmados que llegarán para PS5, se pueden mencionar: Horizon 2 Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, Ratchet and Clank: Rift Apart, Sackboy: A Big Adventure, Demon’s Souls, Astro’s Playroom, Destruction AllStars, Gran Turismo 7, Project Athia, Quantum Error y Returnal.

En cuanto a la retrocompatibilidad de videojuegos, es un hecho que la PlayStation 5 será retrocompatible con una parte del catálogo de la PlayStation 4 (lanzada, por primera vez, en 2013). Se espera que al inicio, la nueva consola de Sony sea compatible con aproximadamente 100 títulos de la PS4.